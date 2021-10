A IL CENTRO apre un grande R-Store, gli esperti Apple!

Da oggi, a IL CENTRO, il mall alle porte di Milano che da sempre si distingue per l’eccellenza commerciale, si entra nel mondo Apple dalla porta principale.

R-Store Apple Premium Reseller, l’azienda partner di Apple da ormai 13 anni, apre ad Arese uno tra gli store più grandi d’Italia per un’esperienza di acquisto ancora più immersiva e completa e per fornire servizi post vendita rapidi, efficienti e professionali a tutti gli Apple addicted e a chi si avvicina al brand per la prima volta.

La tecnologia Apple, nota per la semplicità e la versatilità del suo utilizzo su dispositivi dal design iconico, è ormai la protagonista della vita privata e professionale di una larga fascia di pubblico. R-Store, fin dalla sua nascita a Napoli nel 2008, è in prima linea per dare supporto e consulenza nella gestione, nell’uso, nel noleggio e sull’acquisto di questi straordinari prodotti tecnologicamente avanzati e dalle linee raffinate.

A IL CENTRO, R-Store apre un ampio negozio di 250mq accessibile dall’ingresso 2 del mall: nel nuovo punto vendita, i clienti troveranno tutte le novità Apple, ma soprattutto un gruppo di professionisti con una visione chiara, spinti quotidianamente da valori chiave della casa di Cupertino.

Anche presso il mall di Arese, saranno disponibili tutti gli ultimi servizi che R-Store, anche in qualità di centro assistenza certificato Apple, ha affinato nel corso del tempo per una vera esperienza omnicanale: il servizio R-ForYou, un servizio focalizzato sui clienti che prevede la possibilità di avere a disposizione un vero e proprio “personal shopper” che da remoto può dare consigli e guidare il cliente in tempo reale per gli acquisti che può essere finalizzata anche in negozio, ed il servizio [email protected] con la possibilità di ricevere assistenza a domicilio con ritiro e riconsegna del dispositivo. L’R-Store de IL CENTRO, infine, è a disposizione dei clienti per tutti i servizi di assistenza post-vendita.

IL CENTRO e R-Store condividono la stessa attitudine nella ricerca del benessere e della soddisfazione del cliente per una customer experience eccezionale studiata e costruita attorno alla persona.

IL CENTRO è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 22 ed è raggiungibile da Milano con la Navetta Zani viaggi dalla stazione Centrale, con il car sharing Share Now e con la linea 561 dalla fermata metropolitana 1 Rho fiera.