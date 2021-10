Meta acquisisce lo sviluppatore di Supernatural, l’app di allenamento VR

C’era da aspettarselo. Il cambiamento in Meta non sarà solo una questione di nome. Facebook ha reso abbastanza chiaro che si sta concentrando sul metaverso e la sua ultima acquisizione fa parte di questo sforzo. Jason Rubin, VP di Metaverse Content dell’azienda, ha rivelato che Meta sta acquisendo Within, il creatore dell’app di allenamento in realtà virtuale immersiva Supernatural, sviluppato per i visori Oculus Quest.

Un rappresentante di Within ha precedentemente descritto Supernatural a Engadget come “in parte Beat Saber, in parte Dance Dance Revolution, in parte Guitar Hero con tutto il proprio corpo”.

In un annuncio separato, il CEO di Within, Chris Milk, e il capo del fitness, Leanne Pedante, hanno affermato che i suoi allenatori, coreografi e manager continueranno a far parte della squadra, anche dopo l’acquisizione di Meta. Lavoreranno su esperienze di fitness VR per Supernatural in modo indipendente sotto i Reality Labs di Meta. Mentre Within dovrà rispondere alla sua nuova società madre in futuro, la dichiarazione di Milk e Pedante afferma che l’acquisizione darà loro accesso a più risorse, tra cui più musica, più funzionalità e più esperienze sociali.

In Supernatural, l’utente deve colpire sfere colorate che volano a sé da vari ambienti VR, il tutto usando i controller. Le palle si frantumano se le si colpisce con forza sufficiente, ma galleggiano via in caso contrario. Alla fine, il giocatore riceverà un punteggio in base a quante ne ha colpite.

Supernatural è disponibile per un periodo di prova gratuito di 30 giorni, dopodiché costerà 19 dollari al mese per godere di un accesso continuo.

