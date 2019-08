A Singapore per richiedere la registrazione di un marchio basta una app con AI

Imprese e startup ora possono richiedere la tutela di un marchio con un’app per dispositivi mobili. Lo riferisce ZDnet spiegando che l’app punta ad accorciare i tempi medi di registrazione necessari per la richiesta di un marchio registrato, passando a 60 minuti a meno di 10 minuti.

L’app è gestita dall’Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), ente dal quale si apprende che negli ultimi cinque anni le richieste di registrazione dei marchi sono aumentate del 30%.

L’app in questione si chiama “IPOS Go” ed è disponibile sia su App Store, sia su Google Play Store. I richiedenti possono seguire lo status della registrazione passo dopo passo, ricevere notifiche su aggiornamenti e rinnovare il trademark sempre tramite l’app.

Stando a quanto riporta l’ente che si occupa di proprietà intellettuale, l’app mobile integra tecnologie di intelligenza artificiale in grado di identificare similarità con altri marchi presenti nei registri dell’IPOS, impedendo ai richiedenti di avviare pratiche per marchi troppo simili a quelli già esistenti.

Le funzionalità di intelligenza artificiale sono indicate come fondamentali giacché il 40% dei marchi depositati in tutto il mondo includono immagini. A detta dell’IPOS, le funzionalità di IA aiuteranno le imprese a gestire meglio i propri prodotti con il sempre maggiore aumento di richieste di registrazione di marchi in tutto il mondo.

L’IPOS riferisce che nel 2017 sono state richieste 50.035 domande di marchi, 10.570 delle quali da attività locali. Nell’anno in questione sono state accordate 37.030 registrazioni di marchio, 8595 delle quali ad attività locali.

I primi 10 trademark registrati a Singapore nel 2017 includono nomi legati ad aziende che operano nel settore alimentare e delle bevande. Tra i primi 10 nomi di aziende straniere che hanno richiesto la registrazione di marchi, ci sono: Amazon Technologies, Apple e Kobayashi Pharmaceutical.