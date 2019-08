Solo 15,38 euro per la plafoniera a LED Xiaomi

Se state ristrutturando casa sappiate che bastano poco più di 15 euro per assicurarsi delle plafoniere da montare al soffitto. In offerta lampo quella Xiaomi che offre fino a Ra80, con un design minimale ed elegante. Clicca qui per acquistare con uno sconto netto che sfiora i 10 euro.

Il LED offre una fascio morbido ma molto luminoso, con una luce uniforme. E’ IP44, quindi leggermente impermeabile e anti-zanzara. Si installa facilmente a soffitto, ed è assolutamente indicato per ogni stanza della casa, dalla cucina al bagno, dal balcone al corridoio.

Funziona con la 220V, e quella in sconto offre una potenza di 6W, utile per una stanza di massimo 5 metri quadri.

Se volete ampliare il fascio luminoso puntate su quella da 12W utile fino a 10 metri quadrati. Misura 18,00 x 18,00 x 3,50 cm e propone una gradazione di colore di 5700K.

Solitamente ha un costo di quasi 30 euro, ma al momento la si può acquistare a 15,38 euro. Clicca qui per acquistarla nella colorazione totalmente bianca.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.