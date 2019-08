Samsung CRG50, il monitor curvo con G-Sync per giocare a 240 Hz

Samsung ha annunciato al Gamescom 2019 il lancio europeo del monitor curvo CRG50 da 27 pollici, il primo al mondo con refresh rate a 240 Hz e compatibile con la tecnologia NVIDIA G-SYNC.

Presentato lo scorso giugno all’E3 2019 a Los Angeles, questo monitor offre un pannello curvo ad allineamento verticale (curvatura 1500R) con un ampio angolo di visualizzazione e una frequenza di aggiornamento estremamente elevata grazie alla tecnologia RapidCurve che gli consente di eliminare i ritardi e garantire un’elevata fluidità delle immagini.

Questo modello è stato inoltre certificato da NVIDIA come in grado di soddisfare le prestazioni e i requisiti di qualità delle immagini per la compatibilità con G-SYNC e offre sessioni di gioco a bassa latenza e senza rallentamenti, il tutto a risoluzione Full HD.

Samsung CRG50 funziona molto bene anche negli scenari di gioco più scuri o quelli particolarmente luminosi grazie a un rapporto di contrasto di 3000:1. Chiaramente è possibile scegliere le impostazioni più adatte tra le opzioni preconfigurate per i diversi generi di videogiochi attraverso un menù digitale sullo schermo, con l’ulteriore possibilità di creare fino a tre diversi profili del display per poter poi passare facilmente da uno all’altro.

Tra le altre novità di Samsung mostrate alla fiera c’è anche CRG90, un monitor ultra-wide da 49 pollici con proporzioni di 32:9, una curvatura 1800R e HDR1000. E’ di tipo Dual QHD con risoluzione a 5120 x 1440 pixel e sfrutta la tecnologia Quantum Dot di Samsung per ottenere un elevato livello di realismo per ogni gioco. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz ed ha un tempo di risposta di 4 ms: tra le altre caratteristiche segnaliamo la presenza di tecnologia AMD Radeon FreeSync 2 e HDR10 con funzionalità di Local dimming.