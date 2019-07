Accadde oggi, la funzione Luminar 3.1.2 per rivivere le tue foto con l’editor per Mac e Windows

Luminar è l’applicativo di fotoritocco e gestione tra i più aggiornati dal team di sviluppo. L’ultima versione, che porta la suite alla numerazione 3.1.2 aggiunge una particolare sorpresa, che gli utenti Android conosceranno bene. La funzione si chiama “Accadde oggi”, e permette di rivivere i propri ricordi, con le foto scattate durante lo stesso giorno in anni passati.

Grazie alla funzione “Accadde oggi”, disponibile sia nella versione Mac che per Windows, l’utente potrà riscoprire e rivivere facilmente le foto che che sono state scattate in quel giorno esatto, solo uno o più anni addietro. Per iniziare, è sufficiente fare clic sulla scorciatoia “Accadde oggi” presente nel menù dell’app, potendo ritrovare le foto elencate giorno per giorno nei vari anni trascorsi.

Per ciò che riguardala versione Mac, la nuova versione dell’applicativo aggiunge anche l’importazione rapida dalla scheda di memoria, offrendo all’utente un tempo di attesa inferiore, così da poter dedicare più tempo alla creazione delle immagini. Presente, adesso, anche la funzione che consente di aggiungere il plugin dalla Nik Collection al flusso di lavoro.

Per quanto riguarda Windows, invece, l’utente avrò a disposizione uno scorrimento più veloce nella visualizzazione Immagine singola, potendo ora scorrere più rapidamente e in modo più efficace le foto. Ancora, sarà più veloce anche la procedura di passaggio tra la visualizzazione ad Immagine singola e la visualizzazione della Galleria.

Gli utenti di qualsiasi piattaforma, invece, sia Windows che Mac, vedranno miglioramenti generali delle prestazioni e della stabilità dell’app.

Per poter eseguire l’aggiornamento, gli utenti Mac dovranno scegliere nel menù Luminar 3 nella barra dei menu in alto la voce “Verifica aggiornamenti”. Gli utenti Windows potranno aggiornare, invece, tramite il pulsante Guida -> Controlla aggiornamenti sulla barra degli strumenti in alto.

Se invece non lo avete mai scaricato potete comprarlo sul sito ufficiale al prezzo di 70 euro.