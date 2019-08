Come e perché convertire e comprimere gratis i vostri video 4K con MacX Video Convert Pro

I video in 4k sono al momento lo standard qualitativo più elevato per chi vuole registrare e riprodurre filmati di qualità: la maggior parte dei dispositivi elettronici – dalle videocamere agli smartphone, passando dalle fotocamere – permette ormai a chiunque di riprendere in 4K senza dover necessariamente possedere apparecchi premium particolarmente costosi.

Il rovescio della medaglia è presto detto: la qualità si paga, in questo caso non si paga dal punto di vista monetario ma attraverso altre problematiche che rendono ad oggi ancora difficile il rapporto fra l’utente comune e i video in 4K.

Fortunatamente è possibile scaricare gratuitamente MacX Video Convert Pro e convertire e comprimere i vostri video 4K in tre semplici passi.

Perché convertire e comprimere i filmati 4K

Quali sono dunque le difficoltà da affrontare quando si ha a che fare con un video 4K e perché dovremmo convertirlo in formati più maneggevoli? ecco alcuni esempi:

I video 4K (HVEC) spesso non vengono riprodotti nativamente da altri dispositivi, come tablet, smart TV o console di gioco;

I filmati in 4K hanno spesso dimensioni generose e rappresentano un problema nel momento in cui si desidera caricare i filmati direttamente online (su YouTube, Instagram e Facebook), con tempi di caricamento biblici e consumo di banda non trascurabile;

Sempre a causa delle dimensioni, bastano pochi minuti di filmati in 4K per esaurire la memoria disponibile nel proprio dispositivo, senza la possibilità di registrare altri filmati;

La maggior parte dei software in circolazione per la conversione dei filmati in 4K sono complicati e impiegano molto tempo

Ora che abbiamo illustrato alcune motivazione sul perché è il caso di convertire i video in 4K, vediamo perché MacX Video Convert Pro è lo strumento ideale per farlo, e soprattutto come farlo.

Come convertire e comprimere i filmati 4K con MacX Video Convert Pro

Per prima cosa è sufficiente ottenere gratuitamente MacX Video Convert Pro utilizzando questo link diretto. Basterà inserire al propria email per riceve nella inbox un licenza gratuita per il software e il link per scaricarlo.

Scaricato ed installato il software, basteranno tre semplici passi per convertire e comprimere un video in 4K.

Avviato il programma, il primo passo sarà trascinare il vostro file video a 4K all’interno della finestra principale.

MacX Video Convert Pro individuerà il formato ed aprirà una finestra di selezione in cui potrete passare al secondo passo e scegliere in quale formato convertire il vostro file.

Sono disponibili tantissimi formati, dai formati più generici per Mac o PC, ai formati web per i social network, formati pensati per Android ed ovviamente i formati Apple per iPhone, iPad e iPod.

Selezionando “iPhone” sarà inoltre possibile scegliere il formato di conversione per il singolo dispositivo, per avere un risultato perfettamente adatto all’apparecchio che possedete, e non un formato generico.

Una volta selezionato il formato perfetto, il terzo e ultimo passo sarà cliccare il tasto “Run” in basso a destra ed avviare la conversione e compressione, che avverrà in pochi minuti.

Avrete così un file video adatto con per i vostri scopi e soprattutto di dimensioni decisamente inferiori.

Il grande punto di forza di MacX Video Convert Pro è la semplicità del software: sebbene ne abbiate la possibilità qualora lo desideriate, non sarete costretti a scervellarvi di fronte a menù e sottomenù per scoprire quale sia il formato più adatto a vostro dispositivo.

Basterà selezionare il file da convertire, scegliere uno dei profili predefiniti, cliccare avvia, e la compressione è servita.

Come ottenere gratis MacX Video Convert Pro

Come detto è possibile ottenere gratuitamente MacX Video Convert Pro utilizzando questo link diretto; la versione in regalo possiede tutte le funzionalità complete del software ma include una limitazione temporale, ovvero non riceverà futuri aggiornamenti.

Di conseguenza non si aggiornerà con i profili dei prossimi dispositivi.

Se questo limite non vi spaventa (ad esempio non avete intenzione di cambiare iPhone acquistando uno dei prossimi modelli in uscita), questa versione può fare per voi.

Se invece volete ottenere il supporto a vita, suggeriamo l’acquisto della versione completa da questo link diretto oggi in sconto del 50% a soli 29.95 dollari, che include gli aggiornamenti “per sempre”.