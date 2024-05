Action camera Full HD in sconto a soli 21 €

Pubblicità

Un’action camera a soli 21 €: è l’offerta attualmente in corso su un buon modello Full HD che vi permetterà di filmare le vostre avventure all’aria aperta, viaggi e gite a mani libere, potendo così godervi a pieno il tempo libero e allo stesso tempo mettendo da parte un video-ricordo da condividere subito sui social o da riguardare con calma a tempo debito.

Potete fissarla al manubrio della bicicletta o della moto, ad un bastone per selfie, ad un casco, al polso, alla giacca, allo spallaccio dello zaino o dove più vi fa comodo, premere un pulsante e godervi lo spettacolo, perché farà tutto da sola.

Usa una batteria ricaricabile da 900 mAh che si ricarica in 2 ore e promette un’autonomia di 3, ma può registrare anche mentre è in ricarica, perciò se alla sua presa microUSB collegate una powerbank, potete registrare anche per molto più tempo, tanto più che supporta le microSD fino a 256 GB, quindi avete potenzialmente l’opportunità di filmare intere giornate senza doverla spegnere mai.

Anche se nasce per altro, nel resto del tempo potete usarla anche come telecamera per la videosorveglianza. A tal proposito segnaliamo la possibilità di collegarvi alla camera tramite WiFi e gestire tutto a distanza dall’app.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, usa una lente grandangolare da 120° e registra in Full HD a 30 fps, in 16:9 su file MP4. Può anche scattare foto in JPG da 12 MP. Pesa intorno ai 50 grammi e misura circa 4 x 3,3 x 3,3 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 60 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 64% andando a spendere intorno ai 21 €.

