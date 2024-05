Aspirapolvere per auto senza fili in sconto a soli 19 €

Pubblicità

Aspira e soffia in base all’occorrenza: ecco l’accessorio multiuso che vi permette di tenere pulita l’auto, le finestre e la casa in generale, ma anche di godervi al meglio le attività all’aria aperta senza sforzo. Cosa dovete fare? solo approfittare dell’offerta attualmente in corso per pagarlo meno di 20 Euro.

Principalmente è un aspirapolvere senza fili per auto dal design moderno e poco ingombrante: misura infatti circa 19 x 19 x 9 centimetri e pesa intorno ai 600 grammi, praticamente niente se pensiamo che si può infilare tranquillamente nel portaoggetti dell’auto.

Usa una batteria da 4.000 mAh che si ricarica tramite USB-C come un cellulare ed essendo senza fili offre totale libertà nei movimenti. La potenza di aspirazione è pari a 50.000 Pa, grazie anche al motore che viaggia alla velocità di 15.500 giri al minuto, con un rumore massimo di appena 32 dB.

Le possibilità d’uso sono davvero tante, sia perché si può decidere di usarlo appunto come aspirapolvere, oppure usando il motore nel senso inverso per spingere fuori l’aria anziché aspirarla, sia perché in dotazione ci sono 5 spazzole intercambiabili, ovvero:

Spazzola grande Spazzola rotonda piccola Beccuccio ampio e schiacciato Beccuccio lungo e sottile Beccuccio medio-corto

In base al tipo di funzione impostata (aspiratore o soffiatore) e alla spazzola agganciata, è possibile usarlo per raccogliere polvere e peli di animale da divani e sedili dell’auto, raggiungendo persino le parti più profonde e nascoste all’interno dell’abitacolo.

Oppure si può usare per creare il sottovuoto con le apposite buste per ridurre gli ingombri di piumoni, coperte e vestiti, oppure per gli alimenti da conservare più a lungo.

Se usato come soffiatore si può pulire facilmente una tastiera del computer, oppure per gonfiare un canotto al mare o i palloncini per una festa. Perché no, anche per tenere viva la fiamma di un barbecue in giardino.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 60 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 68% andando a spendere intorno ai 19 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

