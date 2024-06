Con macOS Sequoia, il gioco Scacchi si rinnova

Pubblicità

Tra le novità di macOS Sequoia, c’è anche una versione rinnovata di Scacchi, l’applicazione di serie che consente di fare una partita online, giocare contro il computer o se stessi.

La grafica della scacchiera è migliore rispetto alle precedenti versioni di macOS; avviando il gioco e selezionando dal menu “Scacchi” la voce “Impostazioni” è possibile scegliere tra tre stili di scacchiera: “Legno”, “Marmo” e “Metallo” (l’opzione “Erba” non è più presente e neanche l’opzione che consentiva di selezionare lo stile dei pezzi).

Sono cambiati i menu e ora nel menu Vista si può scegliere la voce “Notazione a margine”.

Non sappiamo se il “motore” del gioco sia cambiato ma per il resto il gioco di serie con macOS è quello di sempre: è possibile sfidare un amico a una partita, giocare una partita online (sfruttando il Game Center), ottenere suggerimenti (selezionando Mosse > Mostra suggerimento, una freccia indica la casella dove l’applicazione suggerisce di muovere il pezzo), annullare una mossa, visualizzare le mosse (scegliendo Mosse > mostra ultima mossa, una freccia t’indicherà la casella di origine e di destinazione del pezzo). Per visualizzare tutte le mosse fatte durante una partita, seleziona Mosse > Resoconto partita.

È possibile personalizzare il livello di difficoltà selezionando Scacchi > Impostazioni e trascinando il cursore verso “Più veloce” o “Più difficile” per diminuire o aumentare la velocità o la difficoltà (opzione non disponibile quando si gioca con un altro utente).

Come sempre è possibile modificare l’angolo di visualizzazione della scacchiera: facendo clic su uno qualsiasi degli angoli della scacchiera e mantenendo premuto il mouse/trackpad è possibile regolare l’angolo di visualizzazione.

Ancora, si possono ascoltare le mosse lette ad alta voce (da Scacchi > Impostazioni, si può selezionare la casella corrispondente alle mosse che si desideri ascoltare, quindi scegliere le voci) e anche usare mosse e comandi vocali (attivando la dettatura), con comandi del tipo: “Pedone da e2 a e4”, “Pedone in e5 cattura f6”, “Arrocco lato re”, ecc.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anchewatchOS 11 sono già disponibili per gli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

