Addio a John Walker, il fondatore di AutoDesk è morto a 74 anni

È morto John Walker, fondatore ed ex CEO di Autodesk, l’azienda nota soprattutto per suoi software e servizi rivolti alla progettazione.

Walker, co-sviluppatore di AutoCAD, è morto il 2 febbraio; aveva 74 anni. Il consulente e programmatore Owen Wengerd ha condiviso la notizia per conto della famiglia: “È con grande tristezza che annunciamo la morte di John avvenuta venerdì 2 febbraio 2024. Nato nel Maryland (Stati Uniti) […] lascia la moglie e un fratello”.

Wengerd racconta che Walker non aveva seguito la tradizione di famiglia di diventare medico e aveva frequentato la Case Western Reserve University (CWRU) con l’obiettivo di dedicarsi all’astronomia. Tuttavia, dopo avere scoperto l’allora audace mondo dei computer, non si guardò indietro e lavorò al centro di calcolo Project Chi (X) dell’Università dove studiò informatica e conseguì la laurea in ingegneria elettrica.

Conobbe la moglie Roxie nel Giorno del Ringraziamento nel 1972 e si sposarono l’anno seguente. Roxie e John viaggiarono per gli Stati Uniti pochi mesi dopo per il nuovo lavoro di John in California. Svolse varie attività nella Bay Area. Alla fine del 1976, progettò la sua prima scheda elettronica basata sull’allora nuovo microprocessore w Texas Instruments TMS9900. L’attività imprenditoriale divenne Marinchip Systems e questa portò ad Autodesk nel 1982.

La nascita di AutoDesk è documentata da Walker stesso su The Autodesk File 2.0, libro (da qui si scarica in PDF) che traccia la storia dell’azienda dalle prime idee fino alla nascita della startup e all’entrata in borsa. Nel libro si trovano aneddoti e disegni, compreso il primo disegno architettonico creato con AutoCAD e mostrato al COMDEX nel 1982.

Nella sua storia, AutoDesk ha avuto diverse sedi nella Contea di Marin, in California, USA e attualmente il quartier generale si trova a San Rafael; attualmente l’azienda è divisa in dipartimenti che si occupano dei diversi ambiti nei quali opera. Il dipartimento Platform Solutions and Emerging Business sviluppa e gestisce i prodotti di punta dell’azienda, AutoCAD (Full e LT), Media and Entertainment Division, invece, principalmente sviluppa Maya e 3D Studio Max. Altri dipartimenti si occupano di Inventor, Vault e i prodotti della famiglia Revit (Architecture, MEP e Structure).