Disponibili aggiornamenti a iOS 17.3.1, macOS Sonoma 14.3.1 e watchOS 10.3.1

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 17.3.1, update minore che arriva a 17 giorni dal rilascio della versione definitiva di iOS 17.3 con la protezione del dispositivo rubato e altre novità

Nelle note di rilascio Apple spiega che l’update a iOS 17.3.1 include risoluzioni di problemi per iPhone, compreso un fix per il testo che poteva apparire duplicato o sovrapposto durante la digitazione.

Apple ha già in cantiere l’importante update a iOS 17.4, versione che arriverà probabilmente all’inizio di marzo e che prevede cambiamenti in arrivo per chi sviluppa app, nuove opzioni per la distribuzione delle app e l’elaborazione dei pagamenti

Come installare gli aggiornamenti di iOS e iPadOS

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente. L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Apple ha anche rilasciato gli aggiornamenti a watchOS 10.3.1, versione che include non meglio precisate “migliorie” e bug fix.

L’update a macOS Sonoma 14.3.1 include la soluzione a bug simili a quelli risolti con l’aggiornamneto a iOS 17.3.1.