Addio Atom. GitHub manda in pensione il suo editor di codice

Forse ci ha messo lo zampino il nuovo padrone. Fatto sta che adesso GitHub annuncia il pensionamento di Atom, il suo editor di testo multipiattaforma scritto con Electron, il framework javascript creato da GitHub stessa per consentire la creazione di app prodotte una volta e capaci di girare su più sistemi operativi diversi (un po’ come aveva fatto Java ai tempi di Sun Microsystems).

L’uscita di scena di Atom non è l’uscita di scena di Electron, dato che sul framework javascript ancora adesso girano varie applicazioni tra cui la GitHub Desktop sempre di GitHub, Slack e poi Visual Studio Code di Microsoft. Ma forse è stata proprio quest’ultima la causa indiretta del pensionamento di Atom.

L’applicativo nato in casa GitHub ha infatti operato come un apripista e la stessa Microsoft ha presto seguito con il suo VSCode. Ma al tempo stesso l’acquisizione da parte di Microsoft di GitHub ha creato anche un evidente doppione nella linea dei prodotti delle due aziende. Inoltre, la community di Atom, per quanto vivace, non è riuscita a sopravvivere alla continua fuga di creatori di add-on e plugin verso il campo di VSCode, che viene utilizzato da molti più utenti e che Microsoft stessa continua a sviluppare e a integrare con nuove funzionalità. Non ultima, la versione integrata dentro GitHub che permette di fare editing del codice direttamente dal browser utilizzando un indirizzo alternativo di ciascun repository.

Prepensionamento

Atom come abbiamo detto è servito come base per il framework Electron, che ha aperto la strada a migliaia di app tra cui Microsoft Visual Studio Code, Slack, GitHub Desktop di GitHub. Ma GitHub afferma che il coinvolgimento della comunità Atom è diminuito con l’emergere di nuovi strumenti nel corso degli anni. Atom adesso è infatti praticamente abbandonato: l’applicativo non ha visto uno sviluppo significativo di funzionalità negli ultimi mesi oltre alla manutenzione di base e agli aggiornamenti di sicurezza. Il tramonto durerà sei mesi e a dicembre 2022 il progetto sarà definitivamente archiviato.

«Quando abbiamo introdotto Atom nel 2011, abbiamo deciso di fornire agli sviluppatori un editor di testo che fosse profondamente personalizzabile ma anche facile da usare, uno che consentisse a più persone di creare software», ha scritto GitHub in un post sul blog. «Affidabilità, sicurezza e prestazioni sono fondamentali per GitHub e, per servire al meglio la comunità di sviluppatori, stiamo archiviando Atom per dare priorità alle tecnologie che consentono il futuro dello sviluppo software».

Il futuro si chiama Zed?

GitHub afferma che in futuro concentrerà i suoi sforzi su Microsoft Visual Studio Code (VSCode) e GitHub Codespaces, il suo ambiente di sviluppo basato su cloud. «Riconosciamo che Atom è ancora utilizzato dalla comunità e vogliamo riconoscere che la migrazione a una soluzione alternativa richiede tempo ed energia», ha scritto nel post l’azienda.

Curiosamente, VSCode è stato lanciato nel 2015 come una sorta di risposta ad Atom. L’acquisizione di GitHub da parte di Microsoft nel 2018 ha portato Atom e VSCode sotto lo stesso tetto, facendo sì che il secondo cannibalizzasse il primo. La popolarità di VSCode negli anni ha continuato a crescere. Secondo il sondaggio di Stack Overflow fatto tra gli sviluppatori nel 2021, solo il 13% degli sviluppatori utilizza Atom come ambiente principale; VSCode viene utilizzato dal 71%.

Non è ancora arrivata la fine definita per Atom, tuttavia. Una volta archiviato il progetto, il 15 dicembre 2022, il codice rimane open source e sarà disponibile per l’ispezione e il riuso da parte degli sviluppatori. E uno dei principali contributori del progetto, Max Brunsfeld, sta lavorando con determinazione per lanciare un successore di Atom chiamato Zed, che verrà lanciato in private alpha questa settimana e che sarà basato su Rust anziché su Electron.