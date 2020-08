Adobe Character Animator migliora la sincronizzazione delle labbra

Il programma Adobe Character Animator ottiene un corposo aggiornamento, uno dei più consistenti da quando è disponibile questo software per Mac e PC, integrando tra le altre anche la sincronizzazione avanzata delle labbra nelle animazioni, grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale di Adobe Sensei, un nuovo algoritmo e l’uso dell’apprendimento automatico.

Ricordiamo che questo software è stato premiato con un Emmy Award for Technology and Engineering: facilita la creazione di animazioni 2D, combinando il rilevamento dal vivo dei movimenti, che vengono poi applicati a pupazzi digitali e scenari creati in Photoshop e Illustrator. Qui di seguito riportiamo l’elenco delle novità e delle nuove funzioni:

Speech-Aware Animation utilizza la potenza di Adobe Sensei per generare automaticamente l’animazione dal parlato registrato e include i movimenti della testa e delle sopracciglia corrispondenti a una registrazione vocale.

Limb IK (Inverse Kinematics) offre alle marionette un movimento naturale e reattivo delle gambe per attività come correre, saltare, tiro alla fune e ballare in una scena. Limb IK controlla le direzioni di piegatura e l'allungamento delle gambe e delle braccia.

Gli strumenti di organizzazione della timeline includono la possibilità di filtrare la timeline per concentrarsi su singoli pupazzi, scene, audio o fotogrammi chiave. Le riprese possono essere codificate a colori, nascoste o isolate, rendendo più facile e veloce lavorare con qualsiasi parte della scena. Attiva o disattiva il "pulsante Shy" per nascondere o mostrare singole righe nella timeline.

Lip Sync , con tecnologia Adobe Sensei, ha un algoritmo migliorato e un machine learning per offrire un movimento della bocca più accurato per le parti che parlano.

Unisci riprese consente agli utenti di combinare più riprese Lip Sync o Trigger in una singola riga, il che aiuta a consolidare riprese e risparmiare spazio verticale sulla Timeline.

Pin Feet ha una nuova opzione Pin Feet When Standing. Ciò consente all’utente di mantenere i piedi del proprio personaggio a terra quando non cammina.

Imposta posizione di riposo ora si riattiva dolcemente alla posizione predefinita quando fai clic per ricalibrare, quindi puoi usarlo durante un'esibizione dal vivo senza far saltare bruscamente il tuo personaggio.

Con il rilascio dell’aggiornamento di Adobe Character Animator con sincronizzazione avanzata delle labbra, lo sviluppatore sottolinea la maggior attenzione di TV e produzioni per le animazioni, ora che risulta più complesso effettuare spettacoli dal vivo e riprese in persona. Questo software fa parte del pacchetto in abbonamento Adobe Creative Cloud ed è disponibile sia per Mac che per Windows.

