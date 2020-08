Google Meet arriva sulle TV grazie a Chromecast

Dopo aver potenziato Meet nel corso della pandemia, per via delle crescenti necessità di videochiamate per lavoro, scuola e tempo libero durante blocchi e chiusure, adesso Google Meet sbarca anche sulle TV: Google sta infatti rilasciando un aggiornamento che consente al software di trasmettere chiamate a Chromecast.

Il colosso di Mountain View ha affermato che «È sembrato giusto espandere Meet su più schermi presenti in casa» dopo aver reso l’app disponibile sui display intelligenti come Nest Hub Max. Adesso, per lanciare le chiamate Meet al televisore, sarà sufficiente scaricare l’ultima versione di Chrome sul desktop o computer portatile. Successivamente, bisognerà anche aggiornare il proprio Chromecast. Il browser di Google è un pezzo essenziale del puzzle perché Meet continuerà a utilizzare la fotocamera, il microfono e l’audio del computer per facilitare la chiamata.

Dopo aver aggiornati tutti i software necessari, l’utente vedrà un’opzione per trasmettere la riunione prima di partecipare. È anche possibile trasmettere allo schermo a chiamata iniziata facendo clic sull’icona a tre puntini e, successivamente, scegliendo l’opzione “Trasmetti questa riunione”.

Dall’inizio della pandemia, come ricorda anche engadget, Google ha aggiornato rapidamente Meet per tenere il passo con concorrenti in rapida crescita, come Zoom. A maggio, il gigante della ricerca ha annunciato che avrebbe reso Meet gratuito per chiunque avesse un account Gmail. Più recentemente, l’azienda ha integrato il software all’interno dell’app Gmail su Android.

Se non avete ancora ricevuto l’ultimo aggiornamento di Google Meet per la trasmissione su Chromecast, sappiate che Google impiega diversi giorni per diffondere gli update a tutti i dispositivi. A questo indirizzo tutti i trucchi per usare Google Meet al meglio.

