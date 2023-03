iPhone 14 Plus vende più di iPhone 13 mini

iPhone 14 Plus (qui la recensione di macitynet) sembra vendere meglio di iPhone 13 mini: una buona notizia per Apple, considerando che il primo ha sostituito di fatto il secondo nella gamma, dopo che le vendite di due generazioni di mini non hanno raggiunto i livelli sperati da Cupertino.

Questi dati si basano sulle spedizione dei pannelli forniti da Display Supply Chain Consultants (DSCC). Secondo il rapporto, che confronta i dati di spedizione dei pannelli iPhone da giugno 2022 ad aprile 2023, le spedizioni per iPhone 14 Plus da 6,7 pollici sono superiori del 59% rispetto a quelle di iPhone 13 mini da 5,4 mini, considerando uno stesso periodo di tempo su base annua.

Si tratta di un dato importante se si considera che fin dal lancio iPhone 14 Plus è il modello meno popolare della serie attuale. Ed infatti, nonostante il modello Plus riesca a far meglio di iPhone 13 mini, è comunque molto indietro rispetto a iPhone 14 Pro Max, che prende una quota del 36% delle spedizioni complessive dei pannelli per la serie.

Invece il modello iPhone 14 Pro rappresenta il 28% delle spedizioni, mentre il modello base iPhone 14 prende una quota del 25%. iPhone 14 Plus nel frattempo guadagna solo una quota dell’11%.

Nel complesso, la serie iPhone 14 sembra essere marginalmente più popolare rispetto alla serie precedente, con un aumento del 2% del numero di spedizioni di pannelli su base annua a partire da aprile. Il risultato, probabilmente, è sostenuto dall’aumento delle vendite dei modelli Pro più costosi.

Ad ogni modo, tenendo conto dei potenziali ritardi nelle scorte e nelle spedizioni, è improbabile che i numeri delle spedizione dei pannelli mensili rispecchino effettivamente il numero di unità di iPhone vendute in un dato mese. Tuttavia, i numeri combinati nel periodo di 11 mesi forniscono un quadro generale, se non preciso, quanto meno accurato delle vendite.

Tutto quanto emerso finora sui prossimi iPhone 15 e iPhone 15 Plus il collegamento da seguire è direttamente questo, mentre per iPhone 15 Pro vi invitiamo a cliccare qui.