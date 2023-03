Eachine E511S, in drone FPV per volare divertendosi è in offerta

Vi serve un drone per controllare la grondaia ma che, nel resto del tempo, possa anche farvi divertire? Allora non lasciatevi sfuggire l’offerta attualmente attiva su Eachine E511S, un modello FPV che in questo momento [vi costa quasi la metà][j].

Quando si parla di droni, la sigla FPV contraddistingue una specifica categoria, ovvero quella dei droni che sono in grado di ricevere in tempo reale l’immagine dalla camera incorporata, così da poterli pilotare anche a distanza.

Il modello in questione può allontanarsi per un massimo di 300 metri dal telecomando – per altro, si alimenta con 4 batterie ministilo AAA che dovete acquistare a parte – volando ininterrottamente per 16 minuti prima di dover ricaricare la sua batteria da 1.200 mAh (circa 150 minuti per ripristinarne l’energia quando è completamente scarica).

Batteria compresa pesa intorno ai 300 grammi e presenta un sistema ripiegabile che permette di trasportarlo con facilità, senza danneggiare le eliche col minimo ingombro; è inoltre dotato di una videocamera con angolo di campo di 120° e con la possibilità di inclinarla verticalmente di 75° in modo da riprendere sia frontalmente che mostrare la scena sotto di sé, e col giroscopio a 6 anni promette riprese stabili anche in caso di vento.

Una volta selezionato un soggetto, questo drone è in grado di seguirlo autonomamente senza dover essere pilotato, e grazie al GPS incorporato può eseguire voli precisi indicandogli perfino un punto da raggiungere. Si può bloccare ad una determinata altitudine in modo da avere riprese aeree fisse e mette a disposizione tre diverse velocità di volo per guidarlo come più piace. Infine, con le 4 luci LED incorporate, promette una buona visibilità anche al buio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 121,92 € risparmiate il 43% pagandolo 68,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.