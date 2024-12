Adobe Photoshop elimina i riflessi di vetri, finestre e vetrine

Pubblicità

Anche la funzione sperimentale per rimuovere i riflessi dalle foto in Adobe Photoshop è basata su intelligenza artificiale, ma non è generativa: gli esperti Adobe hanno addestrato il modello sottoponendo migliaia di foto, una originale senza riflessi insieme ad altre due con riflessi simulati.

In breve il modello è stato addestrato per riconoscere quale delle due immagini originali è stato impiegato per creare quella composita con i riflessi. La prima versione del strumento Adobe per eliminare i riflessi è stata mostrata l’anno scorso in occasione di Adobe Max 2023 con il nome Project See Trough.

Ora ribattezzato Reflection Removal è già disponibile per gli abbonati Creative Suite come una anteprima della tecnologia, in Camera Raw e Photoshop. Lo sviluppatore ha già annunciato che presto sarà disponibile anche all’interno di Lightroom.

Dando in pasto una foto contenente riflessi, il modello AI Adobe riconosce due immagini: i soggetti dietro al vetro e separatamente l’immagine contenuta nel riflesso, quindi ciò che sta alle spalle del fotografo. Quando tutto funziona a dovere l’effetto finale ha del miracoloso, ma Adobe avvisa che il sistema non è ancora perfetto e che la qualità dei risultati può variare anche sensibilmente.

I risultati migliori si hanno con riflessi che occupano l’intero campo visivo. Al contrario il modello AI non è in grado di gestire i riflessi di finestre piccole o lontane, quelli di un calice di vino, sulle carrozzerie delle auto, così come le nuvole riflesse in un lago.

Per il momento la funzione rimozione riflessi di Adobe funziona solo con immagini formato RAW ma il supporto sarà esteso ad altri formati successivamente. Quando l’utente dà in pasto una immagine contenente riflessi, bastano alcuni secondo per ottenere la versione priva.

Tramite una barra a scorrimento l’utente può visualizzare al livello 100 l’immagine ripulita dai riflessi. Man mano che si scende da 100 verso lo zero i riflessi vengono gradualmente reintrodotti. Invece scendendo ulteriormente da zero fino a -100 sparirà gradualmente l’immagine dietro al vetro per mostrare solo quella contenuta nei riflessi.

Negli scorsi giorni Adobe ha rilasciato Assistente AI in italiano: macina PDF e raccolte di documenti per analisi, riassunti, domande. Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.