Recensione Party box Tronsmart Bang Max, le vostre feste non saranno più le stesse

Party Box: è questo il nome che si da comunemente a quei dispositivi di riproduzione audio mono o stereo che possono creare la colonna sonora di un party, di una festa di una piccola area dance in casa o all’aperto ma che possono avere tantissimi altri impieghi come un piccolo sistema PA, un assistente audio per corsi con e senza musica soprattutto se dispongono a bordo di un microfono.

Negli ultimi anni l’offerta si è moltiplicata grazie ad un gran numero di questi dispositivi progettati e prodotti in Cina che si affiancano a quelli di JBL, LG e Sony e di cui in alcuni casi rispecchiano design e caratteristiche.

Grazie a Tronsmart, azienda cinese specializzata in speaker dall’ottimo rapporto qualità prezzo abbiamo provato un Party Box particolare con una eccellente dotazione di connessione ed un elevata potenza dal design “ibrido” che, grazie allo sviluppo orizzontale invece che verticale porta interessanti vantaggi sia per l’audio che per l’intrattenimento in generale: partiamo con la recensione di Tronsmart Bang Max.

Come dicevamo nell’introduzione Bang Max fa parte della produzione Tronsmart che ha a catalogo una gamma di speaker dalle dimensioni e potenze più disparate e pure delle Party Box dal design più tradizionale a sviluppo verticale nella serie Halo. Questo Bang Max è una sorta di anello di congiunzione tra il Party Box e un Boom Box: ha le capacità di intrattenimento del primo e il look del vecchio radiolone stereo da portarsi a spalla, in strada o magari in spiaggia o a bordo piscina.

La confezione e il design – unboxing

La scatola è ricca di accessori e permette di utilizzare subito Bang Max sul campo visto che arriva con la batteria già carica e, vista la durata di ben 24 ore vi permette di provarlo e ascoltare la vostra musica preferita. All’apertura della scatola troveremo la protezione dagli urti dello speaker e tanto altro materiale in plastica: su questo dovremmo dare una tirata d’orecchi a Tronsmart che non sembra seguire la traccia “sostenibile” di molte aziende concorrrenti e puntare su cartone pure riciclato.

Ma torniamo al contenuto. Oltre allo speaker troviamo un piccolo alimentatore con presa proprietaria (niente USB per l’alimentazione), un cavo jack/jack e un microfono a marchio Tronsmart con interruttore che ci ricorda le funzioni Karaoke e Pa dello speaker: attenzione però che il microfono non è elencato nella confezione ed è un optional da acquistare a parte.

Il design replica in grande quello di Tronsmart Bang modello di boom box dimensioni intermedie di Tronsmart che abbiamo provato qualche tempo fa su questa pagina: accesso alla connettività e alimentazione sul retro in basso, radiatori passivi per i bassi sui lati abbinati alle luci led, una striscia di controllo nella parte superiore del fronte, speaker spalmati sul frontale e un grande maniglione per il trasporto.

Ma analizziamo i dettagli: avendo uno speaker impermeabile IPX6 l’accesso alle porte sul retro deve venire protetto da una cover in gomma che ne permette la tenuta stagna. Rimossa la cover troviamo tutti i collegamenti e nell’ordine: il ricettacolo per la schedina TF/MicroSD, la presa USB per la lettura di una chiavetta ma anche per ricaricare il telefono, ingresso audio ausiliario mini-jack, due prese Jack standard con sotto il regolatore del volume diretto a fianco il guadagno per ogni ingresso, il foro per il reset e infine l’ingresso DC per l’alimentatore.

Passando alla parte superiore abbiamo i led che mostrano la carica (un po’ generici – meglio usare lo smartphone), il pulsante ON/OFF, quello della sincronizzazione Bluetooth (qui in versione 5.3) i tasti volume/traccia e riproduzione/pausa, quello per la sincronizzazione stereo con uno o più speaker, quello per l’equalizzazione soundpulse e la sincronizzazione TueConn e infine quello che attiva o meni l’eco a tre livelli.

E’ da notare che i tasti hanno spesso una doppia funzionalità: il tasto On/off attiva o cambia la modalità di colorazione dei led laterali, il tasto di riproduzione seleziona pure gli ingressi audio passando da bluetooth a USB, a micro SD, ad ingresso analogico.

I 6 speaker frontali sono celati dietro la griglia e come detto sul fianco troviamo i due radiatori passivi dei bassi circondati da una illuminazione led con 3 modalità che accompagnano la musica senza possibilità di regolazione della luminosità tranne ovviamente lo spegnimento.

Ricarica e autonomia

La ricarica completa necessità di 5 ore (sperimentate attraverso l’indicatore a bordo ma anco rmeglio nell’app).

Le 24 ore di autonomia con la batteria interna da 18000 mAh si raggiungono in condizioni particolari e non con i led accesi o al massimo volume: per sfruttarle Tronsmart indica lo spegnimento dei LED ed un volume al 50% mentre se volete raggiungere le 10 ore con il Karaoke dovete tenere il volume al 60%. Possiamo dire che i dati sono abbastanza veritieri e comunque sufficienti a supportare qualsiasi normale festa in spiaggia o tra amici.

Il funzionamento come powerbank è sicuramente un plus gradito perché potreste trovarvi all’aperto con lo speaker ben carico e la vostra sorgente sonora a fine batterie… se avete il cavo di ricarica con voi.

Gli speaker e il suono

Veniamo agli speaker e alla particolarità di questa “party box orizzontale”: grazie alla presenza dei tweeter agli estremi dello chassis l’ampiezza del campo sonoro e la diffusione nell’ambiente sono sicuramente migliori rispetto ad riproduttore che si estende in verticale.

Con woofer da 30 Watt, mid-tweeter da 20 watt e tweeter da 10 Watt a bordo il suono dovrebbe essere più equilibrato su tutta la gamma e i risultati si apprezzano anche se l’equalizzazione standard ci offre un suono un po’ pompato sui bassi. A venirci in aiuto sono sia i tasti a bordo che però servono a incrementarne la presenza in modalità “pulse” che soprattutto l’App con il suo equalizzatore a 5 vie o le sue modalità di preset. Alla fine otterremo un suono che si adatta alle nostre preferenze musicali e sopratutto con una potenza veramente notevole rispetto alle dimensioni dello speaker stesso.

Il suo meglio lo offre ovviamente con la musica da Party, sia essa up tempo da ballo sia di tipologia Chill in cui gli effetti stereofonici si fanno apprezzare di più.

L’ascolto con dei classici pop non delude affatto e rivela una discreta analiticità. Ma una delle doti maggiori rispetto al resto della gamma di prodotti è la sua versatilità grazie ai molteplici ingressi e sorgenti che lo rendono uno speaker tuttofare sia in campo musicale che di servizio.

Basta collegare un microfono o due e farlo diventare un piccolo sistema per conferenze portatili, inserite una chiavetta con una serie di brani e puo’ diventare un compagno per gli allenamenti in palestra anche per gruppi di 10-15-20 allievi, collegate una chitarra e un microfono e pure una tastiera al minijack e vi permette di suonare ovunque oltre ovviamente a trasformarsi in una Karaoke machine abbinata ad uno smartphone o un tablet con i programmi relativi o con i dispositivi iPhone che annullano la voce sulle tracce di Apple Music.

La resa del microfono abbinato ad una colonna sonora dalle diverse sorgenti è molto godibile e anche se l’eco è gestibile solo a 3 livelli e su entrambe gli ingressi può aggiungere un po’ di brio alla voce. Il microfono offerto in prova (che ricordiamo non è in dotazione) offre prestazioni discrete ma potete usare anche microfoni più blasonati (noi abbiamo abbinato PGA58 di Shure) e la qualità, grazie all’ottimo comportamento sulle medie riesce a venire fuori.

L’altro fattore da tenere in considerazione è la potenza: anche se la qualità del suono non è al top assoluto di gamma dobbiamo dire che la presenza del dispositivo si fa sentire anche in ambienti mediamente grandi: abbiamo fatto un test diretto con una festa di Hallowen in un ambiente 8×8 metri e da solo è riuscito ad animare la festa per delle ore senza affaticare le orecchie dei presenti. La distorsione nei brani più impegnativi con le basse frequenze si fa sentire con il volume al 70% e per avere un buon equilibrio ai massimi livelli è bene limitarli con l’equalizzazione ma complessivamente si ottiene una pressione sonora godibilissima per una festa tra amici.

L’applicazione

Abbiamo lasciato per ultima l’applicazione (per iPhone e Android) ma in realtà l’abbiamo citata più volte nella recensione: non è strettamente necessaria per l’uso dello speaker ma offre un quadro di controllo molto comodo e permette di fare a meno dei tasti di controllo e pure di aggiornare il firmware: lo smartphone si abbina la prima volta via Bluetooth e da liì in poi potremo controllare equilizzazione discreta, modalità di funzionamento audio, ingressi, combinazione con altri speaker e pure le luci led laterali per colore e modalità.

Meglio delle parole potete apprezzarne le capacità con le schermate qui sotto.

E’ da notare che Tronsmart si è presa la briga di tradurre in italiano (anco non perfetto l’app) testimoniando quanto ci tiene al nostro mercato. Speriamo che anche il booklet interno sia tradotto nella nostra lingua almeno nella versione che vedete sopra gestita dall’app.

Conclusioni

Un prodotto nella tradizione di Tronsmart dal prezzo accessibile e dalla prestazioni sopra la media con una versatilità eccellente. Un regalo da fare o da farsi per animare feste tra amici in qualunque situazione o per servirsene come sistema di servizio in occasioni pubbliche con un audience di 20-30 persone anche all’aperto. L’illuminazione LED aggiunge un del brio alla presenza scenica e lo rende uno strumento di divertimento anche a chi si diverte a ballare e cantare nella propria stanza che sarà riempita dalla musica del party-boom-box di Tronsmart.

Pro

Ottimo rapporto prezzo prestazioni

Potenza Elevata

Efficienti e ben presenti in esterno

Versatilità eccellente con doppio ingresso microfonico e tante sorgenti

Campo stereo allargato per un party box orizzontale

Contro

Gamma di effetti luminosi limitata

Bassi pompati con l’equalizzazione standard

Prezzo al pubblico

Tronsmart Bang Max è disponibile da poco anche nel nostro paese su Amazon e presto dovrebbe esserlo nella sezione italiana del sito di Tronsmart.

Il prezzo al pubblico è di 239,99 € perfettamente adeguato al valore del prodotto.