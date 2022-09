PO-80 record factory è il giradischi che registra e legge vinili in casa

La svedese Teenage Engineering – azienda nota per vari gadget musicali (drum machine, campionatori, sintetizzatori, ecc.) – commercializza “PO-80 record factory”, un compatto e portatile dispositivo che permette di registrare da soli dischi di vinile da 5″ e riprodurli. Il dispositivo è proposto in un kit che è possibile costruire da soli: è uno scatolotto bianco e arancio dall’aspetto vintage con il quale registrare 33 giri (4 minuti per lato) e 45 giri (3 minuti per lato) sfruttando il jack in ingresso (utile per collegare strumenti musicali, microfoni o apparecchiature audio) e avviando la registrazione. Si può anche collegare una cassa esterna al jack da 3,5mm.

Il recording è monofonico e i minuti di registrazione limitati alla durata media di un brano. I puristi dell’audio storceranno il naso ma l’oggetto ispira “simpatia” e piacerà molto anche ai più giovani per la facilità d’uso.

Nella confezione sono inclusi cinque supporti vuoti (completi di copertina), e un adattatore per la riproduzione di dischi da 7″; per l’alimentazione è sfruttata l’USB.

Il concetto non è nuovo e ricorda un dispositivo del designer giapponese Yuri Suzuki realizzato in collaborazione con il brand nipponico Gakken, offrendo la possibilità di incidere sui vinili qualsiasi tipo di musica, collegandosi ai vari dispositivi. Suzuki ha collaborato con Teenage Engineering alla creazione di PO-80, migliorando alcune funzioni e rivedendo in parte il design.

Le dimensioni di PO-80 Record Factory sono: 19cm ×16cm × 15cm; il peso è di 570gr; il dispositivo è venduto a 149€ e nel momento in cui scriviamo è “sold out” (sul sito del produttore è possibile lasciare il proprio indirizzo mail e ricevere un messaggio quando sarà disponibile). Il produttore vende a parte anche una borsa per il trasporto e i supporti con custodia.