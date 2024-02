Adobe porta Firefly AI e Lightroom su Vision Pro

Il visore Apple è molto più di un rivoluzionario dispositivo di intrattenimento (qui impressioni ed emozioni nel primo giro di prova di macitynet): tra i primi a realizzarlo, come spesso successo in passato, è Adobe che annuncia la possibilità di iniziare a produrre e creare contenuti digitali su Apple Vision Pro con Adobe Firefly AI e anche con il venerato software professionale di gestione foto Lightroom.

Firefly, lo ricordiamo, è la famiglia di modelli AI generativi creativi di Adobe, strumenti che è possibile usare anche in ambito commerciale. Con l’annuncio di queste ore la multinazionale di San Jose porta la funzione di generazione immagini a partire dal testo, text-to-image di Adobe Firefly su Apple Vision Pro

“Grazie a una soluzione creata ad hoc per visionOS, gli utenti possono ideare e dare vita alle loro idee creative con Adobe Firefly” annuncia la multinazionale di San Jose, spiegando che è possibile generare e visualizzare gli artwork su display grandi a piacere e di alta qualità, un processo di creazione ancora più vicino al contenuto.

Adobe rende possibile disporre immagini in tutti i tipi di contesti: basterà trascinare le foto fuori dalla finestra principale dell’applicazione per posizionarle su pareti, scrivanie e spazi in un ambiente fisico e digitale intorno all’utente. In futuro, Adobe riferisce che sarà possibile generare anche viste panoramiche immersive, ambienti a 360 gradi e altro ancora.

Come già accade con la versione web di Firefly AI, gli utenti possono descrivere quello che vogliono vedere e l’app creerà le immagini di quando descritto nel testo. Con Vision Pro gli utenti possono “estrapolare” le immagini dall’app e trascinarle intorno allo spazio virtuale 3D visibile da chi indossa il visore, sistemandole – ad esempio – su un poster sul muro per capire come si presenterebbe la nostra stanza con l’immagine in lavorazione.

Alla versione Web di Firefly si accede ovviamente anche da iPad e anche da iPhone e smartphone Android grazie all’interfaccia pensata anche per i dispositivi mobile. La pagina di accesso alla versione web di Firefly anche in Italiano è questa.

I contenuti creati con Firefly AI di Adobe sono contraddistinti da Content Credential, una sorta di etichetta informativa per i contenuti digitali. Le Content Credentials sono allegate e incorporate automaticamente in tutti i contenuti creati con Adobe Firefly in Apple Vision Pro per garantire trasparenza dei contenuti e dei dati.

Adobe Lightroom su Apple Vision Pro

Approda sul visore Apple anche uno dei software più apprezzati dai fotografi di qualsiasi livello che mette a disposizione una esperienza immersiva di editing fotografico.

Lo sviluppatore di Photoshop promette di aprire le porte al futuro della fotografia grazie un nuovo modo di modificare le foto che va ad approfondire i dettagli. Grazie a Vision Pro e alle tecnologie Adobe gli utenti potranno provare personalmente emozioni e magia delle immagini panoramiche a cornice ampia in cui l’utente è letteralmente immerso.

Vision Pro offre anche nuovi modi per registrare e riprodurre ricordi con foto e video 3D: Adobe assicura che molto altro è in arrivo per il futuristico visore Apple. Tra i primi in ordine di tempo arriveranno Adobe Fresco e Behance. Le ultime novità Adobe e tutti gli articoli dedicati sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.