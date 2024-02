Qualcomm conferma l’arrivo di PC con Snapdragon X Elite

Qualcomm ha confermato l’arrivo di PC con chip Snapdragon X Elite, computer che saranno presentati in concomitanza della nuova versione di Windows prevista per l’estate.

Nell’ambito della presentazione dei risultati dell’ultimo trimestre fiscale, Cristiano Amon – il CEO di Qualcomm – ha fatto cenno a piani specifici, affermando che questi dispositivi sono in programma per essere spediti per la metà del 2024.

“Siamo sulla buona strada per il lancio di prodotti con questo chipset legato alla prossima versione di Microsoft Windows, che include numerose funzionalità della Windows AI”.

I PC in questione dovrebbero essere i primi ad adottare la nuova piattaforma Windows “Germanium”, che, secondo indiscrezioni, precederà l’aggiornamento disponibile per i PC Windows 11 già esistenti, previsto per settembre/ottobre.

Non è ancora chiaro se Microsoft sfrutterà una nuova denominazione per Windows (“Windows 12“) o se invece sarà proposta alla stregua di un aggiornamento importante dell’attuale Windows 11. Giacché è molto probabile che Microsoft punterà su varie nuove funzionalità legate all’AI, secondo molti osservatori la Casa di Redmond opterà su un sistema operativo completamente nuovo.

Per i PC senza Snapdragon X Elite è previsto l’aggiornamento “Hudson Valley”, contenente non tutte ma una buona parte di novità previste per il futuro update, che prevedono integrazioni più profonde con l’IA, funzionalità legate al machine learning e all’elaborazione dei linguaggi naturali. Per tutte le novità legate all’AI, la piattaforma di Qualcomm dovrebbe consentire un balzo in termini di prestazioni e funzionalità.

Snapdragon X vanta prestazioni importanti ed efficienza energetica, in diretta concorrenza con CPU Intel e AMD e – secondo Qualcomm – anche di Apple e altre soluzioni con architettura ARM. Il chip in questione è merito di un gruppo di lavoro che arriva da Apple (la start-up Nuvia) che ha riadattato progetti in precedenza destinati all’ambito server, ad un ambito più consumer.

Nella sfida dei processori per notebook con AI a bordo e consumi ridotti è tornata alla carica anche Intel con Core Ultra.