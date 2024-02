Mozilla Monitor Plus ti fa sparire dal web se paghi

Mozilla sta introducendo Monitor Plus, uno strumento in grado di monitorare automaticamente i broker di dati che catturano le informazioni personali degli utenti e si prepara a rimuovere qualsiasi dettaglio trapelato. Naturalmente, sarà un servizio in abbonamento.

Mozilla Monitor Plus amplia il servizio Mozilla Monitor (precedentemente noto come Firefox Monitor), che avvisa l’utente quando il proprio indirizzo email è stato coinvolto in una violazione di dati. Questo nuovo servizio a pagamento, che costa 9 dollari al mese o 107.88 all’anno (quindi circa 8 euro al mese oppure 100 euro l’anno), mira a garantire proattivamente che le informazioni personali dell’utente restino al di fuori di oltre 190 siti di broker di dati.

Mozilla afferma che si tratta di un numero pari al doppio rispetto ai broker di dati monitorati dai concorrenti. Non solo, gli abbonati riceveranno anche avvisi su una eventuale violazione dei dati.

Per avere una migliore comprensione della diffusione del problema, è possibile effettuare una scansione gratuita una tantum che può mostrare se e dove i propri dati sono stati esposti a rischi. Per farlo, l’utente dovrà solo registrare un account Mozilla e fornire il proprio nome, città e stato attuali, oltre a data di nascita e il al proprio indirizzo email.

Mozilla afferma che crittograferà questi dati, che, sottolinea, è il minor numero di informazioni necessario per ottenere risultati più accurati. Lo strumento evidenzierà anche le informazioni provenienti da “violazioni dei dati ad alto rischio” – come i numeri di previdenza sociale, i dettagli delle carte di credito e le informazioni bancarie – insieme a consigli su come rimuovere tali dati.

Ricordiamo anche che se si registra un account per questa nuova funzione Mozilla, si potrà anche accedere ad altre funzionalità, tra cui l’autenticazione a due fattori, lo strumento di alias email Firefox Relay e Mozilla VPN.

Mozilla Monitor e Monitor Plus sono disponibili, al momento, solo per persone che vivono negli Stati Uniti: anche Google offre uno strumento simile. La versione base gratuita è disponibile anche in Italia: in futuro è molto probabile che la versione a pagamento di questi servizi venga resa disponibile anche in altri paesi.

