Per chi è rimasto con iOS 17, c’è iOS 17.7.1

Lunedì 28 ottobre Apple ha rilasciato vari aggiornamenti, inclusi iOS 18.1, iPadOS 18.1, tvOS 18.1, HomePod 18.1, watchOS 11.1, visionOS 2.1 e macOS 15.1.

Per gli utenti iPhone che non vogliono o non possono passare a iOS 18.x, Apple propone anche l’update a iOS 17.7.1, importante aggiornamento che permette di risolvere problematiche legate alla sicurezza.

Andando su Impostazioni > Generali e poi toccando Aggiornamento Software, se sono disponibili più opzioni di aggiornamento software, l’utente può scegliere quello che desidera installare (iOS 18.1 oppure iOS 17.7.1).

Come accennato, iOS 17.7.1 non offre novità ma solo patch di sicurezza e soluzioni a bug minori. Se per vari motivi preferite restare con iOS 17 (in attesa magari dei successivi a iOS 18.2 o seguenti che arriveranno nei prossimi mesi), potete farlo; suggeriamo in ogni caso di aggiornare a iOS 17.7.1, fondamentale per “sanare” potenziali vulnerabilità gravi e meno gravi.

Nell’elenco delle vulnerabilità risolte si fa riferimento a potenziale problematiche legate a Safari, Siri, Comandi Rapidi, VoiceOver e altro ancora.

Olrte agli aggiornamenti citati sopra, lunedì 28 ottobre Apple ha rilasciato anche gli update a macOS Sonoma 14.7.1 e macOS Ventura 13.7.1, anche questi pensati per risolvere problematiche di sicurezza, fondamentali per sanare vulnerabilità, patch che si raccomanda di installare prima possiible.

