Amazon rovina la sorpresa ad Apple, ecco le specifiche dei micro Mac mini M4

Pubblicità

Nella descrizione dell’iMac 24″ del sito statunitense di Amazon è apparsa una tabella comparativa (ora rimossa) mostrando alcune delle specifiche tecniche dei Mac mini con chip M4 e M4 Pro, computer non ancora annunciati ufficialmente da Apple.

A notare la tabella è stato il sito statunitense Macrumors, rivelando vari dettagli dei desktop in arrivo con chip M4.

Il Mac mini con chip M4 sarà disponibile nelle varianti con chip M4 e M4 Pro, con CPU fino a 14-core e GPU fino a 20-core. Dalla tabella si evince che il Mac mini può essere configurato con memoria unificata fino a 64GB, il doppio rispetto ai 32GB di memoria unificata dei mini attualmente a listino.

Sul versante unità di storage si potrà arrivare fino a 8TB, sulla falsariga del precedente modello (attualmente è possibile personalizzare l’archiviazione scegliendo, secondo le configurazioni, “tagli” che vanno da 250GB fino a 8TB).

Nella tabella è apparsa anche una minuscola immagine del nuovo Mac mini; da questa si evince la presenza di due porte USB-C frontali (come da indiscrezione circolata in precedenza), quelle che potrebbero essere anche porte Thunderbolt 4 (nella tabella comparativa apparsa brevemente su Amazon questa indicazione non era presente); l’immagine è troppo piccola ma sulla parte frontale a destra dovrebbe esserci l’indicatore luminoso di stato (spia accesa: Mac in attivo o in stop; spenta, Mac mini spento).

Ora non resta che aspettare l’ufficialità di Apple, con un annuncio che dovrebbe arrivare molto presto. Lunedì 28 ottobre Apple ha annunciato gli iMac con chip M4, all-in-one disponibile in nuovi colori, possibilità di scegliere vetro con nano-texture per il display Retina 4,5K da 24″, nuova videocamera 12MP Center Stage con Panoramica Scrivania e fino a quattro porte Thunderbolt 4. il nuovo iMac può essere già preordinato e sarà disponibile a partire da venerdì 8 novembre.