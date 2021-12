Aggiornato il firmware dell’alimentatore MagSafe, di AirPods, AirPods Pro e AirPods Max

Apple ha aggiornato il firmware dell’alimentatore MagSafe compatibile con gli iPhone 12 e gli iPhone 13. Il nuovo firmware porta la numerazione 10M229, mentre la precedente era la 9M5069.

Gli aggiornamenti firmware vengono scaricati in automatico over-the-air mantenendo il dispositivo collegato a una fonte di alimentazione e vicino a un dispositivo Apple abbinato. Apple non fornisce indicazioni e non è chiaro quali migliorie o funzionalità siano state implementate.

Apple ha anche rilasciato il firmware 4C165 per AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro e AirPods Max. La precedente generazione di AirPods e AirPods Max in precedenza sfruttava il firmware numerato 4A400. Le AirPods Pro‌ in precedenza sfruttavano il firmware 4A402 e le AirPods 3, il firmware versione 4B66. Anche in questo caso Apple non indica dettagli con novità e soluzioni di bug relative ai nuovi firmware.

Non c’è una procedura standard per aggiornare il firmware di AirPods‌‌ ma tipicamente questo viene installato over-the-air quando l’accessorio è collegato a un dispositivo iOS. Inserendo le AirPods nella custodia, quest’ultima a una base di ricarica e l’abbinamento con un iPhone o iPad dovrebbe partire in automatico l’aggiornamento.

È possibile verificare la versione del firmware di AirPods‌‌ e AirPods Pro in questo modo: