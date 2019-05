Torna lo sconto sulle Airpods 2 con ricarica wireless in sconto: 217,55€; vecchie Airpods 149,99

Su Amazon torna lo sconto sulle nuove AirPods 2 con ricarica wireless. Questi auricolari molto richieste vengono proposti con a 217,99 euro, grazie ad uno sconto nel carrello, mentre le vecchie Airpods costano 149,99 euro. Il fatto che Amazon sconti gli Airpods 2, anche se di poco, è interessante visto che non solo è di fatto impossibile trovare le AirPods 2 con ribasso, ma è anche molto complicato trovarle sul mercato.

Ricordiamo che le AirPods 2 sono dotate di custodia capace di ricaricarle senza connettere il cavo Lighting. Il “trucco” sta nella custodia che ha un ricevitore a sfioramento che permette la ricarica usando una delle tante ed economiche piastre in commercio. Oltre alla custodia wireless, le Airpods 2, recensite da Macitynet qui, grazie al nuovo processore funzionano con Hey Siri e hanno una autonomia leggermente superiore.

Le Airpods 1, come accennato, sono anche queste in sconto e scendono, come accaduto in altre occasioni, a 149,99 euro. In commercio non abbiamo ancora trovato nessun rivenditore dell’affidabilità di Amazon capace di raggiungere questo prezzo.

Se i prodotti venduti da Amazon, che è un rivenditore ufficiale Apple, vi interessano, vi consigliamo di comprare subito. Solitamente i prezzi scontati su Amazon durano abbastanza poco, a volte un paio di giorni, a volte ore e a volte persino solo qualche decina di minuti.