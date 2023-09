Anche Disney Plus usa la scure, stop condivisione password da Novembre

Gli antichi romani commenterebbero con un Netflix docet: perché anche Disney+, sulla scia del suo rivale, ha deciso di reprimere la condivisione delle password (in Italia è iniziato a maggio). Si comincerà dal Canada, dove già gli abbonati ne avrebbero ricevuto un’avvisaglia tramite email, in cui viene indicato il 1 Novembre come data di inizio del blocco per gli account che passeranno di mano in mano.

Il sito Mobile Syrup riporta un estratto dei nuovi termini di servizio di Disney+, in cui si parla appunto delle nuove limitazioni riguardo la condivisione degli account. L’azienda scrive:

Se non diversamente consentito dal livello del servizio, non è possibile condividere l’abbonamento al di fuori del proprio nucleo familiare. Per “Famiglia” si intende l’insieme dei dispositivi associati alla propria residenza principale utilizzati da tutte le persone che vi risiedono. Potrebbero essere applicate regole di utilizzo aggiuntive per determinati livelli del servizio.

L’amministratore delegato di Disney, Bob Iger, aveva già preannunciato ad agosto l’imminente avvio di “tattiche” che avrebbero posto fine alla condivisione delle password a partire dal 2024, perciò il Canada potrebbe fare da paese pilota per testare le capacità di tale cambiamento prima dell’estensione globale.

Perché dovrebbe essere la strada giusta

Che Disney segua le orme di Netflix è del tutto giustificato dal fatto che la divisione streaming ha registrato una perdita di 512 milioni di dollari soltanto nel terzo trimestre fiscale del 2023.

L’esperienza di Netflix infatti dimostra che in un solo trimestre si può riuscire ad attirare «milioni» di nuovi abbonati proprio grazie al blocco di condivisione degli account, perciò Disney è ha tutto l’interesse nel recuperare i soldi persi di recente.

In tal senso starebbe parallelamente predisponendo anche un aumento del prezzo dei pacchetti, già iniziato negli Stati Uniti dove il piano senza pubblicità viene proposto a 13,99 $ al mese (in Italia per il momento costa ancora 8,99 € al mese).

Come dovrebbe funzionare il blocco

È probabile che saranno replicati anche i metodi: Netflix ad esempio sarebbe riuscita ad impedire la condivisione degli account al di fuori del nucleo familiare implementando restrizioni tramite posizione e indirizzo IP, quindi salvo sorprese anche Disney dovrebbe utilizzare la stessa strategia.

