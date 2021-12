AirTags trova le decorazioni di Natale rubate

Non tutti riescono a superare indenni le festività di Natale, ma la storia di una giovane mamma statunitense di 29 anni offre un lieto fine che dà speranza, anche grazie a un pizzico di tecnologia Apple: infatti l’intraprendente e tecnologica padrona di casa ha usato il dispositivo trova tutto di Cupertino AirTags per rintracciare gli addobbi di Natale rubati dal giardino di fronte alla sua abitazione.

L’idea di inserire degli AirTags nei grandi gonfiabili a tema natalizio è arrivata perché pochi giorni prima sono state rubate le decorazioni esterne di un vicino di casa, come racconta il New York Post. Nel suo primo post su TikTok la mamma hi-tech Nyssa Galvan mostra con orgoglio i grandi e simpatici gonfiabili di Natale che rappresentano un Grich, il suo fidato cane Max e anche un albero di Natale: tutti e tre tracciati con AirTags e con l’app Dov’è del suo iPhone.

Purtroppo quanto temuto si è avverato: martedì verso le due di notte il trio di gonfiabili è sparito dal giardino. Alla scoperta l’intrepida Nyssa non si è arresa e il giorno successivo, nel giro di pochi minuti, ha rintracciato i suoi gonfiabili rubati in bella mostra nel giardino di una casa poco distante dalla sua.

Invece di intervenire personalmente, sempre sconsigliato, Nyssa ha chiamato la polizia: intervenuta sul posto la pattuglia però non ha potuto fare altro che constatare che in casa non c’era nessuno. Nel frattempo gli spettatori su TikTok continuavano ad aumentare: molti utenti nei commenti ai video hanno suggerito a Nyssa di recuperare personalmente i suoi gonfiabili, ma ancora una volta la giovane mamma ha preferito seguire la legge.

Fortunatamente il lieto fine è arrivato il giorno successivo: nel suo ultimo video su Tiktok sulla vicenda Nyssa racconta di essere riuscita a recuperare i suoi gonfiabili di Natale muniti di AirTags, mostrandoli finalmente nella loro posizione originaria fronte casa.

La recensione di AirTags di macitynet è disponibile a partire da questo collegamento.