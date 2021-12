Huawei Mobile Services è aggiornato per oltre 30 terminali

Huawei annuncia un nuovo aggiornamento del software Huawei Mobile Services (HOTA) per oltre trenta diversi modelli di smartphone Huawei con EMUI 8.0 e versioni successive in Europa.

Accettandolo e installandolo quando arriverà la notifica sul proprio smartphone, gli utenti godranno di un servizio più efficiente e, autorizzando l’aggiornamento automatico delle app su Huawei AppGallery, saranno sempre al pari con le ultime impostazioni e servizi disponibili. I principali aggiornamenti di app e servizi Huawei che gli utenti riceveranno riguardano:

Huawei Browser: con l’aggiornamento sarà possibile avere maggiore controllo dell’esperienza di navigazione, compresa la navigazione privata e il blocco dei pop-up, per una navigazione sicura, privata e ad alta velocità. Huawei Browser gestisce anche l’accesso alle ultime notizie provenienti dai media locali, regionali e internazionali in tempo reale sul Newsfeed, che ora include diversi nuovi canali tra cui Video, Podcast e Entertainment.

L’algoritmo sfrutta l’intelligenza artificiale per fornire raccomandazioni più smart, aiutando gli utenti a ridurre al minimo il tempo speso a cercare le informazioni desiderate. Inoltre, all’interno dell’app è già disponibile la promozione “Partecipa al sondaggio e vinci fantastici premi” che, attiva fino al 25 dicembre, mette in palio uno smartphone Huawei Mate 40 Pro, due smartwatch Huawei Watch GT e sette smartband Huawei Band 4. Partecipare è semplice e veloce, basta inserire il proprio nominativo e rispondere alle tre domande del sondaggio, consultabile a questo link.



Huawei Assistant: rinnovato di recente, utilizza l’intelligenza artificiale per fornire informazioni e servizi in tempo reale, dando accesso a notizie locali, previsioni del tempo, agenda giornaliera, risultati di trading e sport, il tutto in un unico posto con un semplice swipe a destra sulla schermata iniziale. AI Search facilita la ricerca dei risultati memorizzati localmente (dalle e-mail del telefono, contatti, calendario, ecc), i risultati online (dal browser predefinito) e il Newsfeed. L’aggiornamento fornirà agli utenti un’esperienza personalizzabile nel layout e sarà integrato un nuovo servizio, Petal Viaggi, motore di ricerca per organizzare i viaggi trovando voli e hotel a prezzi vantaggiosi.

Game Center: in questa community gli appassionati di giochi mobile e gli altri utenti possono trovare, giocare e condividere i loro giochi preferiti, offrendo la possibilità di produrre screenshot e registrazioni dello schermo. È presente anche una modalità non-interference, con una finestra pop-up per le chiamate in arrivo durante il gioco in modo che gli utenti abbiano la possibilità di mettere in pausa la loro sessione di gioco per prendere la chiamata o decidere invece di non rispondere. Game Center fornisce anche offerte esclusive, come regali e coupon, per premiare i fan per i loro successi. Dopo aver effettuato l’update, sarà aggiunto nella schermata home, dopo l’ultima app precedente.

Petal Search: il motore di ricerca Huawei, ottimizzato dall’aggiornamento, offre una gamma completa di servizi di search in più di 20 campi, tra cui notizie, app, servizi locali, viaggi e offerte commerciali. Petal Search ha una capacità di ricerca avanzata alimentata dall’intelligenza artificiale per mostrare i risultati di ricerca più rilevanti offrendo, inoltre, la possibilità di utilizzare la ricerca vocale nelle lingue principali, con la possibilità di ricercare anche in sottocategorie specifiche quali interviste, video, podcast, articoli e immagini.

Tra le app più scaricate con oltre 32 milioni di utenti attivi mensili globali, con oltre 20 chiavi di ricerca personalizzabili (meteo, sport, viaggi etc) selezionati in oltre 3.000 partner di contenuti a bordo, Petal Search continua a offrire una varietà sempre crescente di contenuti a portata di mano degli utenti.



Petal Maps: offre un’esperienza di navigazione su mappa più fluida, con aggiornamenti personalizzabili su traffico e trasporti, e ulteriori dettagli direttamente sulla mappa, come gli aggiornamenti sulla situazione Covid-19 e le informazioni sul percorso degli autobus. Petal Maps, con l’aggiornamento fornisce anche la modalità di navigazione Head-Up Display (HUD), che proietta l’interfaccia di navigazione sul parabrezza dell’auto per un’esperienza di guida più sicura e senza distrazioni.

Inoltre, offre agli utenti la possibilità di co-creare le mappe, aggiungendo le loro località preferite, includendo anche funzioni di commento e permettendo loro di personalizzare e trasformare Petal Maps da una mappa a hub di informazioni quotidiane: una vera e propria community. È una piattaforma in continuo aggiornamento e tra le nuove funzionalità sono state aggiunte “Innovative Lane Guidance” per una guida più sicura e senza stress e “Offline Maps” per mantenere gli utenti sulla strada giusta.

Tra gli altri aggiornamenti previsti figurano anche:

Member Center che includerà informazioni, offerte esclusive e tutorial per ogni app e servizio Huawei;

Huawei Books, una biblioteca digitale portatile che offre un’estesa gamma di eBook, audiolibri, riviste e fumetti da esplorare;

LinkNow, una piattaforma di comunicazione e servizi educativi che include funzioni come la comunicazione istantanea, videoconferenze, documenti e servizi di classe online.

L’aggiornamento in arrivo permetterà agli utenti di scoprire in maniera più agevole tutte le novità presenti su Huawei AppGallery e gestire le proprie app preferite al meglio, dando la possibilità di scaricare o disinstallare i servizi in qualsiasi momento.

