AK-HC3900 è una nuova telecamera da studio da Panasonic

Panasonic ha annunciato l’arrivo sul mercato di un modello di telecamera che va ad arricchire la line-up delle telecamere della serie “AK” progettata per applicazioni da studio e riprese esterne. La nuova camera da studio AK-HC3900 permette di lavorare in 1080p HDR e pronta per essere aggiornata al 4K nativo (60/50P). Questo modello è pensato per i mercati broadcast, education e corporate ed è l’evoluzione della AK-HC3800, modello che ha rappresentato un punto di riferimento nel segmento dei prodotti da studio per il suo ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

Tra le novità della AK-HC3900, la possibilità di fornire un segnale HDR/SDR in simultaneo, l’ampliamento delle impostazioni video disponibili (1080: 59.94p, 50p, 59.94i, 50i, 29.97PsF, 25PsF, 23.98PsF; 720: 59.94p/50p), e la possibilità di essere aggiornata al 4K nativo (60/50P), raggiungendo così una risoluzione orizzontale di 2000 linee televisive.

L’AK-HC3900 offre un’elevata sensibilità di F10 a 59.94 Hz (2.000 lx) e un rapporto segnale/disturbo S/N a 62 dB. La camera è inoltre dotata di una ruota filtri ND.

La nuova CCU AK-HCU250, abbinata al pannello di controllo remoto (ROP) AK-HRP250, si collega direttamente alla testa camera tramite un cavo in fibra SMPTE sul quale viaggiano tutti i segnali video, audio ed il controllo per una lunghezza massima di 2 chilometri.

Il sistema offre tutte le funzionalità di quello della HC3800, aggiungendo l’output simultaneo in HDR/SDR, l’ampliamento delle capacità di settaggio multi-formato e il fatto di essere nativamente 4K ready. Tra le nuove funzionalità il sistema della HC3900 include il 3G trunk e il 3G prompter. Il nuovo ROP può essere alimentato via PoE (questo consentirà di non alimentare localmente lo stesso ma di usare la connessione IP per farlo), per semplificarne l’installazione

CCU e ROP dispongono di slot per schede SD, utilizzabili per memorizzare diverse impostazioni o aggiornarne il firmware. Gli operatori potranno scegliere tra due viewfinder: il modello da studio AK-HVF100GJ con display LCD a colori 9” o la loop AK-HVF75G con oculare LCD a colori.

L’AK-HC3900, AK-HCU250 e AK-HRP250 saranno disponibili nel corso del quarto trimestre del 2020 (il prezzo è ancora in definizione).