Rumor: iPhone 12 con Face ID migliore, zoom ottico 3X e refresh rate ProMotion

Max Weinbach del canale YouTube EverythingApplePro riferisce in un filmato alcune indiscrezioni relative al futuro iPhone 12, parlando di caratteristiche come il refresh-rate ProMotion a 120Hz, una novità forse riservata solo agli iPhone 12 Pro, in altre parole i modelli da 6,1″ e 6,7″.

L’iPhone 12 sarà in pratica in grado di eseguire lo switch tra le modalità 60Hz e 120Hz al fine di ottimizzare meglio la batteria, usando la frequenza d’aggiornamento (refresh rate o frequenza verticale) appropriata secondo i casi. La tecnologia ProMotion non è una novità assoluta ma è sfruttata già su iPad Pro, dispositivo che vanta refresh rate più alti fino a 120Hz offrendo uno scorrimento assolutamente fluido, una maggiore reattività e contenuti in movimento che sembrano più naturali. Su iPad Pro il ProMotion è di aiuto anche con l’Apple Pencil, permettendo di disegnare in maniera ancora più fluida e naturale, migliorando la qualità del display e riduce i consumi regolando automaticamente il refresh rate in base ai movimenti dei contenuti.

Al fine di supportare la tecnologia ProMotion, l’iPhone 12 con il display da 6,7″ dovrebbe integrare una batteria da 4400mAH o superiore, elemento importante tenendo conto anche che i nuovi telefoni dovrebbero supportare anche il 5G.

Stando sempre a quanto riferisce EverythingApplePro, Apple avrebbe previsto migliorie nel Face ID e oltre a un notch più piccolo sul dispositivo, avrebbe trovato il modo per consentire di sbloccare il telefono con il volto anche da nuove angolazioni.

Per quanto riguarda la fotocamera, Apple sta lavorando su migliorie in condizioni di scarsa illuminazione con autofocus ancora più veloce e migliore alla stabilizzazione delle immagini. Lo “Smart HDR” (che consente di scattare foto in situazioni di contrasto elevato, scattando tre foto in rapida successione con esposizioni diverse e unendole in un’unica foto), sarebbe stato aggiornato e in grado di ridurre il rumore anche in ambienti bui. Il nuovo scanner LiDAR (già visto su iPad Pro) potrebbe essere sfruttato per migliorare ulteriormente l’autofocus e l’accuratezza della modalità Ritratto. Nel filmato si riferisce anche dello Zoom ottico 3x per la fotocamera, elemento che dovrebbe consentire di ottenere risultati migliori rispetto allo zoom digitale.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 o meglio iPhone 9come probabilmente si chiamerà il terminale economico atteso entro i primi mesi di quest’anno, invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.