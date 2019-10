Apple ha nascosto una porta Lightning in Apple TV 4K, scoperta dopo 2 anni

Se non si tratta di un altro miracolo di Cupertino poco ci manca perché raramente nel mondo dell’informatica, dove ogni nuovo gadget è smontato e ispezionato fino ai minimi termini, nulla sfugge ma solo ora, dopo oltre due anni dal lancio, si scopre che in Apple TV 4K c’è una porta Lightning nascosta. Ricordiamo infatti che il dispositivo è stato presentato a settembre del 2017 con solamente due connettori sul retro: una uscita HDMI e una porta Ethernet.

Persino gli esperti riparatori USA di iFixit che smontano ed esaminano ogni nuovo gadget non si sono accorti che in Apple TV 4K c’era una porta Lightning nascosta da Cupertino. Ma proprio riesaminando lo smontaggio completo di iFixit un esperto di Apple TV ha individuato la presenza dei contatti che corrispondono proprio al connettore proprietario di Cupertino, ancora impiegato oggi su iPhone 11 (non Pro), sugli iPad non Pro, incluso l’ultimo presentato iPad 2019 economico.

La porta Lightning è così ingegnosamente nascosta che è passata inosservata a chiunque. Una volta scoperti i contatti sulla scheda logica, si è poi andati alla ricerca del sistema di accesso dall’esterno, scoprendo che si può accedere al connettore facendo scorrere una protezione in plastica sul retro del connettore Ethernet.

Con la sorpresa della scoperta sono emerse anche le prime ipotesi sulle funzioni e l’utilizzo di questa porta rimasta segreta per due anni, naturalmente questo per il pubblico e gli utenti, perché la sua presenza senza dubbio era nota a tecnici e riparatori Apple certificati.

Secondo Kevin Bradley, l’esperto che ha fatto la scoperta, la porta Lightning nascosta in Apple TV 4K risulta difficile da utilizzare perché è situata in una posizione molto arretrata, in fondo al connettore Ethernet, così sembra che sia necessario un connettore proprietario ad hoc.

Secondo alcuni potrebbe essere impiegata per tentare di effettuare il jailbreak di Apple TV 4K ma con l’avvertenza che l’operazione potrebbe risultare molto difficile se non addirittura impossibile. L’ipotesi più logica arriva dal programmatore Steve Troughton-Smith il quale ritiene che sia presente per uso interno da parte di Apple e dei tecnici, per operazioni di debugging, diagnostica e interventi di riparazione.

Macitynet ha recensito Apple TV 4K in questo articolo e poi nella seconda parte. Apple sta puntando moltissimo su questo compatto e versatile dispositivo con i videogiochi in abbonamento Apple Arcade, con il supporto per i joypad wireless di Playstation 4 e Xbox One e dal primo novembre anche con il servizio di TV in streaming Apple TV+.