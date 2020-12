Alexa può tradurre le conversazioni in tempo reale sui dispositivi Echo

A partire da oggi, anche in italiano, Alexa può tradurre le conversazioni tra due persone che parlano lingue diverse. Al momento del lancio, la nuova funzione di traduzione dal vivo dell’assistente digitale funzionerà sui dispositivi Echo negli Stati Uniti e supporta la traduzione tra inglese e francese, tedesco, hindi, italiano, spagnolo o portoghese brasiliano.

Per iniziare a utilizzare la funzione sarà sufficiente chiedere ad Alexa di fungere da interprete per la lingua dell’interlocutore. Mentre si converserà, Alexa identificherà automaticamente la persona che sta parlando e tradurrà secondo necessità. Se si possiede un Echo Show, l’utente vedrà una traduzione testuale a schermo, oltre a sentirne l’audio. Quando la conversazione giunge al termine, sarà sufficiente dire “Alexa, interrompi”.

Al momento la disponibilità di questa funzione è limitata ai dispositivi Echo negli Stati Uniti e potrebbe volerci un po’ prima che venga estesa ad altre aree geografiche. Ricordiamo comunque che Amazon non è la prima azienda ad offrire una funzione di traduzione in tempo reale tramite assistente digitale.

Google dispone già di una modalità interprete su smart display e altoparlanti abilitati, e già a partire dall’inizio del 2019. Alla fine dell’anno, la funzione è arrivata anche su smartphone Android e iOS.

Esistono anche diverse skill di traduzione su Alexa che anche se non possono gestire una conversazione in tempo reale possono aiutarci a tradurre frasi di media complessità in tante lingue. Una di queste è la skill di Translated Labs.

