Alexa propone il quiz contro l’AIDS con Croce Rossa Italiana

A partire dalla Giornata mondiale contro l’AIDS, che cade il primo dicembre Alexa, l’assistente vocale di Amazon, supporta la Croce Rossa Italiana e Durex per sensibilizzare gli utenti in Italia sull’importanza di informarsi per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili (MST).

Informarsi e proteggersi sono semplici ma fondamentali modi per prevenire malattie come l’AIDS. Alexa supporta la campagna LoveRED, iniziativa avviata da Croce Rossa Italiana insieme a Durex, per sensibilizzare gli utenti in Italia su rapporti sani, sessualità consapevole e benessere della persona.

Se si vogliono avere informazioni sulla malattia e su come prevenirla è sufficiente chiedere «Alexa, lancia il quiz sull’AIDS». «Siamo contenti di poter supportare nuovamente la Croce Rossa Italiana e, per la prima volta, anche Durex per contribuire ad amplificare, attraverso Alexa, il messaggio sull’importanza di informarsi per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili» dichiara Giacomo Costantini, Business Development Manager di Amazon Alex.

«Attraverso un quiz, vogliamo promuovere un’educazione sessuale inclusiva e consapevole puntando sull’importanza della prevenzione e del benessere emotivo e sessuale». «Alexa è utilizzato anche da molti giovani che sono fra i principali destinatari di questa iniziativa» ha dichiarato Matteo Camporeale, Vicepresidente della Croce Rossa Italiana e Rappresentante dei Giovani della CRI. «Ringraziamo Amazon per il supporto alla campagna LoveRED».

Ancora «Con Alexa saremo in grado di sensibilizzare alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale molte più persone. Vogliamo trasmettere loro l’importanza di adottare comportamenti sani e un approccio consapevole alla sessualità».

Amazon ha intensificato le novità Alexa in Italia ampliando anche nel nostro paese mercato e utenti di riferimento, oltre che con sempre nuove skill. Negli scorsi giorni l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Amazon hanno rilasciato Edicola in Voce, la skill Alexa che legge 25 quotidiani e riviste. Sempre a fine novembre Amazon ha reso disponibile in Italia Alexa Smart Properties for Senior Living, una versione di Alexa su misura per case di riposo e residenze sanitarie assistenziali.