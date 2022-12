Apple Silicon accelera le immagini IA di Stable Diffusion

Un ingegnere di Apple che lavora nel machine learning team dell’azienda ha riferito che nelle ultime versioni beta di macOS Ventura, iOS 16 e iPadOS 16 sono state integrate funzionalità e ottimizzazioni che migliorano sensibilmente le prestazioni con l’Intelligenza Arificiale IA denominata Stable Diffusion, utilizzabile da chiunque per creare immagini a partire da una descrizione testuale.

L’ingegnere di Apple che su Twitter usa il nome Atila, ha riferito che le ultime beta dei sistemi operativi per Mac, iPhone e iPad integrano ottimizzazioni che consentono all’IA Stable Diffusion di funzionare con maggiore efficienza con il Neural Engine e le GPU integrate negli Apple Silicon.

Apple ha condiviso codice di esempio per un modello di rete neurale che usa il framework PyTorch di apprendimento automatico permettendo di convertire i modelli per Core ML (la tecnologia di Apple che offre agli sviluppatori capacità di machine learning on-device). Test con un MacBook M2 in configurazione base con 8GB di RAM hanno evidenziato la possibilità di completare 50 iterazioni del modello in 18 secondi. Una versione dell’IA Stable Diffusion 2 ottimizzata per gli M2 consente di generare un’immagine in meno di un secondo.

Come accennato, Stable Diffusion è una IA in grado di creare immagini partendo da un input testuale (es. se si scrive “Donald Duck on the moon”, si ottengono immagini di Paperino sulla luna), possibilità da molti considerata un punto di svolta per l’intelligenza artificiale, con tutti i pro e i contro che ne conseguono (possibilità di creare qualsiasi immagine che si abba in mente).

Delighted to share #stablediffusion with Core ML on Apple Silicon built on top of @huggingface diffusers!

A settembre un uomo ha vinto il primo premio nell’ambito di un concorso artistico ma l’opera presentata non era altro che un disegno realizzato da una Intelligenza Artificiale seguendo semplici indicazioni in input. Apple mette a disposizione un repository di codice su GitHub con esempi di come eseguire l’IA StableDiffusion sulle CPU Apple Silicon con la tecnologia CoreML.

