Alfawise S60 Pro, il lavavetri automatico super sottile in offerta a 136,50 euro

Sebbene gli aspirapolvere smart siano ormai tra gli accessori più presenti in una casa snart, meno diffusi, ma altrettanto utili sono i robot lavavetri. Oggi in offerta vi segnaliamo Alfawise S60 Pro, appositamente progettato per pulire autonomamente specchi e vetri, al momento in offerta a circa 110 euro: Si tratta di una soluzione facile da utilizzare e piuttosto interessante e versatile, anche perché ha un prezzo davvero basso, sensibilmente inferiore al più conosciuto Imetec Ecovacs e simili.

E’ composto essenzialmente da un motore chiuso all’interno di una scocca in policarbonato che ha un design e una forma più elegante e raffinata rispetto a quella a forma di “T” del modello precedente, anche se poi il funzionamento e la filosofia rimane pressoché inalterata.

Ed infatti, è questo motore che fa ruotare due spazzole di forma circolare. Ciascuna ha un diametro di circa 14.5 centimetri ed è coperta da un cappuccio in morbidissimo tessuto che può essere sostituito e/o lavato anche in lavatrice.

Collegato l’alimentatore al lavavetri, è sufficiente appoggiarlo al vetro o allo specchio da pulire, tenerlo fermo con una mano e accendere l’interruttore. Il motore comincerà ad aspirare creando una sorta di sottovuoto tra le spazzole e la superficie di contatto. Quando il motore sarà a pieno regime si potrà lasciare la presa in quanto resterà saldamente incollato al vetro.

Il robot è equipaggiato con un nuovo algoritmo ARM e SLAM, che pianifica il percorso in modo ancor più intelligente che in passato, per ottenere un tragitto a forma di s in modo tale da pulire tutta la superficie del vetro senza ostacoli e senza saltare alcuno spazio.

Il motore è ovviamente brushless, mentre il telaio incorpora anche sensori anti-caduta. La batteria integrata è da 650 mAh, che fornisce un’autonomia di circa 20 minuti. La velocità di pulizia è di 3 minuti per metro quadrato, mentre la batteria si ricarica in circa 2,5 ore.

Gode di un telecomando tramite il quale avviare la pulizia automatica. E’ anche possibile fermarla con il tasto Stop e spostarlo manualmente attraverso le frecce direzionali, raggiungendo così zone specifiche e mantenendo il pieno controllo del robot.

Tra le particolarità di questo robot, a differenza del primo, è che la scocca è spessa solo 8,2 mm, così che il robot risulterà assolutamente sottile, in grado di passare anche sotto eventuali tende, potendo pulire senza doverle rimuovere.

Questo lavavetri è un buon alleato di chi ha bisogno di una grossa mano nelle pulizie di casa. Con la giusta dose di detergente per vetri la pulizia che ne risulta è molto buona anche se si deve fare i conti con le rifiniture manuali a bordi e angoli se si desidera una pulizia ottimale dell’intera superficie.

Alfawise S60 Pro è in vendita su GearBest in offerta lampo a 136,50 euro da questo link diretto. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.