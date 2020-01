Iliad aumenta i GB in roaming per il piano Giga 40

Con l’inizio del nuovo anno iliad aggiorna le proprie tariffe alla direttiva Roaming Like At Home informando con un SMS gli utenti che hanno sottoscritto il piano Giga 40: ricordiamo che un primo adeguamento era già stato effettuato dall’operatore nel mese di giugno 2019 incrementando il traffico dati in roaming incluso nel piano da 2GB a 3GB.

Grazie al nuovo adeguamento il traffico dati in roaming disponibile per gli abbonati al piano iliad Giga 40 passa dai precedenti 3GB a 4GB, stesso quantitativo in precedenza disponibile con il piano più costoso iliad Giga 50. Qui di seguito riportiamo il testo del messaggio SMS inviato dall’operatore agli abbonati al piano Giga 40.

«Ciao, ti informiamo che a partire dal 1° Gennaio 2020 abbiamo adeguato le nostre tariffe di roaming in ottemperanza al Regolamento UE 531/2012 e seguenti. Più info su http://www.iliad.it/roaming.html o nella tua area personale. Team Iliad». Seguendo il link contenuto nel messaggio viene visualizzata una pagina informativa che spiega le novità. Il passaggio ai 4GB di dati in roaming per l’uso in uno dei paesi europei, senza alcuna costo extra per gli utenti, supera abbondantemente il limite minimo che l’operatore deve garantire.

Questa non è l’unica novità perché l’adeguamento alla direttiva europea porta anche una riduzione del costi dei dati extra soglia, vale a dire quelli eventualmente consumati dall’utente oltre il nuovo limite di 4GB in roaming. Superati i 4GB si paga 0,427 centesimi di euro per ogni MB consumato.

Su Macitynet abbiamo seguito l’arrivo del nuovo quarto operatore mobile nazionale a partire dalle anticipazioni, alla presentazione di iliad Italia svoltasi a Milano, con approfondimenti sulle tariffe iliad in offerta lancio da 5,99 euro al mese per 30 GB più chiamate e SMS illimitati, passando per negozi e distributori automatici Simbox, alla sottoscrizione del piano via Internet con consegna della SIM iliad a casa, infine anche con un tutorial su come attivare la SIM iliad una volta consegnata a domicilio.

A novembre gli utenti iliad italia hanno superato quota 4,5 milioni: l’operatore continua a investire per espandere la sua rete cellulare proprietaria. In questo articolo i dettagli dell’offerta da 50GB al mese a 7,99 euro invece qui le offerte di Kena e Ho, operatori virtuali low cost rispettivamente di TIM e Vodafone, introdotte per contrastare il crescente successo di iliad in Italia.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iliad sono disponibili da questa pagina.