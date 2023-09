AlgoLaser Delta 22 Watt, incisione laser in offerta speciale

Se avete a che fare con la lavorazione artigianale di svariati materiali, sia che lo facciate per semplice diletto o perché avete una piccola azienda, allora fareste bene a valutare l’acquisto della macchina a incisione laser AlgoLaser Delta 22 Watt perché al momento c’è un’offerta che vi farà risparmiare 500 dollari, e in più se vi sbrigate ottenete in omaggio un interessante accessorio.

Rispetto ad altre macchine di medesima potenza, questa produce un punto laser più piccolo del 40%, il che significa ottenere tagli e incisioni molto più precisi. In un solo passaggio riesce a tagliare tavole di legno di pino da 30 mm, cosa che altre macchine riescono a ottenere con non meno di quattro passate.

Può anche tagliare pannelli in acrilico nero da 45 mm, fogli di compensato in tiglio da 20 mm, MDF da 12 mm e tavole di quercia bianca da 20 mm.

Viaggia alla velocità massima di 500 mm al secondo sia nel taglio che nell’incisione grazie alla potenza del processore a 4 core, e il lavoro finale risulterà pulito e senza bruciature grazie alla pompa dell’aria che può essere controllata manualmente dallo schermo touch integrato, oppure si può decidere che sia la macchina a decidere la potenza di soffiaggio in base al tipo di lavorazione in corso.

Ovviamente gode di un sistema di protezione completo che previene danni a persone e cose in caso di interruzione di corrente, di ribaltamento della macchina e svariate altre situazioni, con tanto di pulsante per l’interruzione di emergenza nel caso ci fosse bisogno di spegnere istantaneamente tutta la macchina.

Tra le funzioni più interessanti, può realizzare incisioni a colori: quando infatti l’acciaio inox viene riscaldato dal raggio laser, la superficie metallica reagisce fisicamente producendo un determinato colore, quindi è possibile incidere immagini pittoresche con una elevata precisione sia nel disegno che nella trama.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 1.499 $ potete risparmiare 500 $ spendendo 999 $. Non solo: i primi 100 acquirenti ricevono in omaggio anche un pannello a nido d’ape di dimensioni 40 x 40 cm del valore di 79,99 $.

Questa comunque non è la sola offerta in corso: potete dare un’occhiata a tutti i prodotti in promozione cliccando qui.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.