Black Friday, Amazfit Smartwatch GTR 2 scende a meno di 70 euro

Pubblicità Se siete alla ricerca di uno smartwatch versatile e ricco di funzionalità, il momento giusto per acquistarlo è arrivato Quest’anno, in occasione del Black Friday 2024, Amazfit GTR 2 sarà in offerta imperdibile: il suo prezzo di listino, normalmente superiore ai 100 euro, scenderà a 69,99 euro. Non perdere l’opportunità di regalarti, o regalare, un dispositivo che unisce tecnologia, stile e praticità. Clicca qui per acquistarlo. Lo smartwatch è dotato di un microfono e un altoparlante integrati, permettendo di rispondere alle chiamate direttamente dal polso, così da non dover necessariamente utilizzare lo smartphone. Ma non è tutto, grazie all’assistente integrato Alexa, è possibile impostare sveglie, controllare il meteo, gestire dispositivi smart home, creare liste della spesa, ottenere traduzioni e altro ancora. Basta alzare il polso e fare una richiesta: Alexa si occuperà del resto. Con 3 GB di spazio di archiviazione locale è possibile anche trasferire direttamente sullo smartwatch dalle 300 alle 600 canzoni. Inoltre, grazie alla connessione Bluetooth, è possibile controllare la musica presente su smartphone o ascoltarla direttamente dall’orologio durante gli allenamenti. Ovviamente, l’orologio è un ottimo alleato per il fitness, grazie ai sensori integrati che consentono all’Amazfit GTR 2 di tenere traccia di frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), qualità del sonno e livello di stress. Tutti questi dati vengono elaborati dal sistema PAI in un punteggio unico e intuitivo, aiutando così l’utente a monitorare e migliorare il proprio benessere. Ed ancora, con oltre 90 modalità sportive e GPS integrato, questo smartwatch è il compagno perfetto per le attività fisiche. Alla fine dell’allenamento, l’orologio invierà un rapporto dettagliato, visualizzabile anche sull’app mobile, per ottimizzare il piano di allenamento e raggiungere gli obiettivi. A livello di autonomia offre una batteria da 471 mAh, che anche grazie a un design ottimizzato, permette di arrivare a un’autonomia fino a 11 giorni con un utilizzo standard. Al prezzo di 69,99 euro per tutto il Black Friday 2024, l’Amazfit GTR 2 rappresenta un’opportunità unica per ottenere uno smartwatch di alto livello a un prezzo bassissimo. Acquistalo su Amazon direttamente a questo indirizzo.

