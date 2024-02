iPhone 16, Apple sperimenta un design con sporgenza sottile

Continuano a circolare indiscrezioni sul design del futuro modello base di iPhone 16. Apple a quanto pare starebbe testando differenti tipologie di design per la sporgenza della fotocamera, e uno degli ultimi prototipi prevede la disposizione verticale per il gruppo di fotocamere, separate dal flash.

Il sito MacRumors riporta l’indiscrezione e immagini che ricostruiscono l’ipotetica sporgenza a forma di “pillola”, con le due fotocamere poste verticalmente.

La “gobba” a forma di pillola evidenzia il sistema a doppia fotocamera con la fotocamera principale (grandangolo) e l’ultra-grandangolo, e il flash in mezzo, una scelta che sarebbe stata già considerata in precedenza, con altri prototipi.

L’indiscrezione che corrobora questo design arriva dall’utente Majin Bu su X, fonte che in passato ha condiviso in anticipo dettagli su futuri iPhone, alcuni dei quali si sono rivelati corretti.

iPhone 16 new information (Rumor)

The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee,… pic.twitter.com/uUJjMVikK9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 4, 2024