Amazon Key for Business è l’apertura smart per corrieri e fattorini

Amazon sta sperimentando da tempo negli USA un sistema per aiutare i fattorini, rendendo superflua la necessità di suonare ai campanelli e attendere che qualcuno apra la porta per consegnare colli e pacchi vari. Il sistema è pensato per le aziende, si chiama “Key for Business” ed è indicato come un sistema in grado di ridurre il numero di pacchi rubati, offrendo ai fattorini la possibilità di lasciare i pacchi negli androni condominiali anziché all’esterno, una sorta di portachiavi smart per i corrieri che devono effettuare consegne presso ditte e proprietà commerciali.

L’azienda di commercio elettronico evidenzia la possibilità di velocizzare i tempi di consegna e ridurre i furti. I clienti dell’azienda che hanno accettato di installare un meccanismo di apertura ad hoc confermano di sentirsi più sicuri, evidenziando inoltre che non è più necessario fornire ai fattorini eventuali codici per l’apertura delle porte esterne. Amazon ha predisposto un meccanismo che consente l’accesso all’androne solo quando ci sono colli in arrivo, usando codici riportati sul pacco stesso.

Il meccanismo di apertura dell’ingresso per i fattorini è stato già installato in un migliaio di condomini statunitensi. In alcuni casi – spiega il sito PennLive – la presenza del sistema è evidenziata all’esterno da un adesivo rotondo sul quale è riportata l’indicazione “Key for business” e la freccia azzurra del logo Amazon.

Amazon lavora su questo sistema dal 2018 ma non mancano preoccupazioni sul versante privacy e sicurezza. L’azienda riferisce che prima di affidare le consegne predispone indagini sulla storia personale dei fattorini e della possibilità di sbloccare le porte all’ingresso solo e soltanto quando questi hanno in mano un pacco da consegnare a quel determinato indirizzo. Sono stati siglati accordi con fabbri e personale specializzato nell’installazione di chiusure automatiche per invogliare gli amministratori a installare questi sistemi. L’installazione è gratuita e a volte sono anche previste gift card per chi accetta il sistema.