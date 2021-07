Pegasus, WhatsApp sospettava da anni l’esistenza dello spyware usato per attaccare giornalisti e attivisti

Will Cathcart, il CEO di Whatsapp, ha rivelato che già due anni addietro la sua azienda aveva notato l’attacco ad alcune persone prese di mira dallo spyware Pegasus.

Cathcart lo ha rivelato in una intervista al quotidiano britannico The Guardian. Il 23 luglio, Shalev Hulio – CEO dell’azienda israeliana che produce il malare per conto di governi e forze dell’ordine – ha riferito di non poter controllare che cosa fanno i governi con il loro strumento che, in teoria, dovrebbe essere usato per catturare criminali e terroristi.

Cathcart ha riferito che l’elenco di circa 50.000 persone controllate con il tool di NSO Group è verosimile e i fatti emersi negli ultimi giorni corrispondono con le indagini che sono state avviate già nel 2019 da un gruppo investigativo di WhatsApp, lasciando intendere che si sospettasse da anni l’esistenza di uno strumento del genere per spiare gli utenti.

Secondo Will Cathcart le persone prese di mira sono alti funzionari di governi alleati con gli USA, giornalisti e attivisti. Nel 2019 WhatsApp aveva avviato una causa contro NSO sostenendo che questa avesse provato a inviare malware ad alcuni utenti, una controversia che ha visto terze parti usare strumenti di NSO e quest’ultima che ha dichiarato di essere estranea a impieghi non leciti di Pegasus.

Secondo NSO, WhatsApp dovrebbe puntare il dito contro ben altro: pedofili e terroristi che sfruttano la cifratura end-to-end nelle comunicazioni offerta dall’app per scambiare messaggi, foto, video, messaggi vocali, documenti, ecc.

Shalev Hulio, il CEO di NSO Group, in una intervista su giornale Israel Hayom parla inoltre di una sorta di attacco internazionale contro Israele, un fantomatico piano che prevede il boicottaggio dello stato anche in altri settori economici. Hulio afferma che strumenti come quelli offerti da NSO sono sviluppati anche da altre aziende che si occupano di sicurezza ma nessuno mai ha avuto un trattamento come quello visto negli ultimi giorni dagli organi di stampa. C’è un attacco all’industria informatica israeliana in generale. Dopotutto, ci sono così tante società di intelligence informatica nel mondo, ma tutti si concentrano solo sugli israeliani”, ha riferito Hulio. “Creare un consorzio di giornalisti di tutto il mondo come questo e portare Amnesty a rafforzarlo: sembra che ci sia una mano deliberata qui». Hulio ribadisce ancora l’estraneità dietro gli attacchi, sostenendo che l’azienda da lui guidata scelga rigorosamente i clienti applicando contromisure che tengono conto dell’impatto etico dell’utilizzo dei suoi strumenti.

Pegasus è lo spyware che sarebbe stato sfruttato per spiare Jamal Khashoggi, il giornalista collaboratore del Washington Post e critico del regime ucciso nel consolato saudita di Istanbul nel 2018.