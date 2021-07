Come effettuare calcoli e conversioni in Spotlight su Mac

Tra le peculiarità di Spotlight su Mac (richiamabile con un click sull’icona della lenta di ingrandimento nella Barra dei Menu oppure premendo la combinazione di tastiera Comando-Barra spaziatrice), la possibilità di trovare rapidamente app, documenti e altri file, ma non tutti sanno che Spotlight è utilizzabile, tra le altre cose, anche per effettuare calcoli e conversioni di tutti i tipi.

Nel campo di ricerca di Spotlight, è possiible inserire espressioni matematiche, cifre con valute, temperature o unità di misura ed effettuare calcoli e conversioni direttamente nel campo di ricerca.

Per i calcoli basta inserisre un’espressione matematica, come ad esempio 956*23,94 o 2020/15 per ottenere al volo il risultato. Per le conversioni di valute basta inseriee una cifra con valuta come ad esempio 100$, 100 yen o “300 corone” per ottenere il dato. Stesso discorso per le temperature: basta inserire una temperatura, come 98,8F, “32 gradi C” o “340K in F”. Comode anche le conversioni di unità di misura: basta inserire una cifra con unità di misura, come 25 kg, 54 km, 23 grammi o “32 piedi in metri”.

Un piccolo trucco non a tutti noto è la possibilità di poremere il tasto Tabulatore per mostrare conversioni aggiuntive nell’area di anteprima.

Spotlight è disponibile su Mac ma anche su iOS o iPadOS e le conversioni funzionano anche conq questi ultimi sistemi.

