Fare e registrare musica e podcast in sconto con microfoni, tastiere, strumenti musicali alla Festa delle Offerte Prime

La musica non è solo bella da ascoltare in cuffia ma anche da vivere insieme agli amici, da suonare insieme o da riprodurre con la vostra personalizzazione.

Se volete attrezzarvi con gli strumenti e gli accessori giusti sono tante le occasioni in questi giorni per costruire e ampliare il vostro equipaggiamento. Sia che siate dei professionisti che dei neofiti o semplici appassionati.

Molte delle offerte sono nel territorio degli accessori per creativi come microfoni per podcast e interviste e riprese video o cono fotocamere mirrorless. Ecco la nostra selezione con alcune offerte che durano fino all’11 ottobre.

AGPTEK Lavalier Microfono per PC Smartphone con Clip e Un Parabrezza Incluso Adattatore Tipo-c Microfono Esterno Trust Ideale per Youtuber Intervista Conferenza Video Camera Podcast Cavo da 2M

In offerta a 17,99 € – invece di 21,99 €

sconto 18% – fino a 11 ott 23

Alesis Recital – Pianoforte / Pianola con Casse Integrate, 5 Suoni, 88 Tasti Semi Pesati, Alimentatore + 3 mesi di Abbonamento Skoove Premium

In offerta a 198,99 € – invece di 249,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Audio-Technica ATH-M50X Cuffie Monitor Professionali – Grigio (Gun Metal)

In offerta a 150,80 € – invece di 177,41 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Blue Yeti Microfono USB per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic a Condensatore per Laptop o Computer, Effetti Blue VO!CE, Stand Regolabile, Plug and Play – Argento

In offerta a 97,50 € – invece di 139,99 €

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Casio CDP-S110BK Pianoforte digitale con 88 tasti pesati, nero

In offerta a 332,58 € – invece di 399,00 €

sconto 17% – fino a 11 ott 23

Hercules DJControl Inpulse 300 MK2: Console DJ USB, 2 deck con 16 pad e scheda audio integrata

In offerta a 159,99 € – invece di 199,99 €

sconto 20% – fino a 11 ott 23

Hercules DJMonitor 42: 2 altoparlanti attivi da 20 watt RMS ciascuno per il monitoraggio

In offerta a 94,99 € – invece di 129,99 €

sconto 27% – fino a 11 ott 23

Hollyland Lark M1 Microfono Wireless Lavalier con Charging Case Dual-channel 200 metri 8h Lapel Mic per iPhone DSLR Camera YouTube Video Recording Live Stream Podcast Interview Vlog

In offerta a 140,00 € – invece di 239,00 €

sconto 41% – fino a 11 ott 23

Hollyland Lark M1 Sistema di Microfoni Wireless Lavalier (1TX+1RX) 650ft 8h Direct USB-C Charging Lapel Mic per iPhone DSLR Camera YouTube Video Recording Live Stream Podcast Intervista Vlogging

In offerta a 97,00 € – invece di 139,00 €

sconto 30% – fino a 11 ott 23

Ibiza – STREET-WAVE-MAX – Sistema di altoparlanti portatili a batteria da 600W/12″ con Bluetooth, USB e microSD – Effetti LED WAVE e connessione wireless TWS – Nero

In offerta a 245,65 € – invece di 289,00 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Ibiza – LSM1500PRO – Macchina della nebbia professionale da 1500W programmabile con DMX e telecomando – Nero

In offerta a 130,10 € – invece di 179,90 €

sconto 28% – fino a 11 ott 23

Ibiza – WAVE6 – Altoparlante a batteria da 250W/2×5,25″ con Bluetooth, USB e microSD – Effetto WAVE LED e connessione wireless TWS – Nero

In offerta a 126,65 € – invece di 149,00 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

ION Audio Premier LP ? Giradischi Vinili con Soundbar, Bluetooth, Uscite RCA, Presa Cuffie, Conversione USB e Velocità 33, 45 e 78 giri, Legno

In offerta a 100,79 € – invece di 119,00 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

ION Audio Premier LP Black – Giradischi Vinili con Soundbar Bluetooth, Uscite RCA, Presa Cuffie, Conversione USB e Velocità 33,45 e 78 giri, Nero

In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a 11 ott 23

Blue Yeti X Microfono Professionale USB a Condensatore per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic ad Alta risoluzione, Illuminazione LED, Effetti Blue VO!CE – Nero

In offerta a 129,00 € – invece di 179,99 €

sconto 28% – fino a 11 ott 23

Blue Yeti Microfono USB per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic a Condensatore per Laptop o Computer, Effetti Blue VO!CE, Stand Regolabile, Plug and Play – Blu

In offerta a 104,00 € – invece di 139,99 €

sconto 26% – fino a 11 ott 23

Blue Yeti Microfono USB per Registrazione, Streaming, Gaming, Podcasting su PC e Mac, Mic a Condensatore per Laptop o Computer, Effetti Blue VO!CE, Stand Regolabile, Plug and Play – Nero

In offerta a 80,00 € – invece di 139,99 €

sconto 43% – fino a 11 ott 23

M-Audio AIR 192|4 – Scheda Audio Esterna USB, Interfaccia Audio per Registrazione Professionale su Mac o PC con Pacchetto Software incluso

In offerta a 79,00 € – invece di 94,00 €

sconto 16% – fino a 11 ott 23

Marantz Professional M4U ? Microfono per PC USB con Scheda Audio, Cavo Microfonico e Supporto da Tavolo per PC Gaming, Cattura Audio YouTube, Streaming e Podcast

In offerta a 28,79 € – invece di 39,99 €

sconto 28% – fino a 11 ott 23

Launchpad Mini di Novation [MK3] ? Controller MIDI USB a griglia con 64 pad portatile, per esibizioni con Ableton Live e Logic Pro

In offerta a 82,99 € – invece di 109,99 €

sconto 25% – fino a 11 ott 23

Shure MV7 Microfono dinamico USB/XLR per giochi, podcasting, registrazione e streaming, tecnologia di isolamento vocale, certificato Teamspeak & Zoom, Bianco/Nero

In offerta a 268,00 € – invece di 329,00 €

sconto 19% – fino a 11 ott 23

TONOR Microfono Dinamico per Karaoke con Cavo XLR da 16,4 Piedi, Microfono Palmare in Metallo Compatibile con Macchina Karaoke, Altoparlante, Amplificatore, Miscelatore per Canto Parlato, Matrimonio

In offerta a 24,99 € – invece di 36,99 €

sconto 32% – fino a 11 ott 23

TONOR Microfono Senza Fili UHF Sistema Microfonico Dinamico a Doppio Cordless in Metallo con Ricevitore Ricaricabile, Set di Microfoni Wireless per Canto Karaoke, DJ, Festa, 60m (TW630) Grigio e Rosso

In offerta a 73,99 € – invece di 107,99 €

sconto 31% – fino a 11 ott 23

TONOR Microfono USB RGB per PC

In offerta a 39,99 € – invece di 57,99 €

sconto 31% – fino a 11 ott 23

TONOR Microfono PC per PC, USB Micro Podcast, con funzione renale, con supporto per braccio, Brodcasting Mic Studio Micro, Microfono per registrazione in Streaming, YouTube Twitch, Q9 Nuovo Modello

In offerta a 59,99 € – invece di 86,99 €

sconto 31% – fino a 11 ott 23

TOZO T12 Auricolari Bluetooth, Cuffie Bluetooth con Controllo Tattile, Display a LED Digitale, IPX8 Impermeabili, Microfono Incorporato, Bassi Profondi, Cuffie Senza Fili per Sport e Lavoro

In offerta a 36,99 € – invece di 59,99 €

sconto 38% – fino a 11 ott 23

Yamaha F310 Chitarra Folk – Chitarra Acustica 4/4 in Legno (63,4 cm, scala da 25?) – 6 Corde in Acciaio, Tobacco Sunburst

In offerta a 146,46 € – invece di 176,90 €

sconto 17% – fino a 11 ott 23

Yamaha F310 Chitarra Folk – Chitarra Acustica 4/4 in Legno (63,4 cm, scala da 25?) – 6 Corde in Acciaio, Naturale

In offerta a 121,13 € – invece di 149,00 €

sconto 19% – fino a 11 ott 23

Yamaha C40II Chitarra Classica – Chitarra 4/4 Classica in Legno (65 cm, scala da 25 9/16?) – 6 Corde in Nylon, Naturale

In offerta a 118,15 € – invece di 176,90 €

sconto 33% – fino a 11 ott 23

Yamaha CS40II Chitarra Classica 3/4, Chitarra in Legno (58 cm, scala da 22 13/16″), 6 Corde in Nylon, Naturale

In offerta a 113,89 € – invece di 133,00 €

sconto 14% – fino a 11 ott 23

Yamaha GL1 Guitalele – Chitarra in Legno con Dimensioni Ukulele (43,2 cm, scala da 17″) – 6 Corde (3 in nylon/ 3 in acciaio), Custodia Inclusa, Da Viaggio, Marrone Parimmon

In offerta a 65,82 € – invece di 77,44 €

sconto 15% – fino a 11 ott 23

Zoom – H4nPro-BLK – registratore 4 tracce – interfaccia USB – colore nero

In offerta a 226,00 € – invece di 279,00 €

sconto 19% – fino a 11 ott 23

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).