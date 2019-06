Rubate un Apple Watch ad Amazon: Apple Watch 3 a 278€, Apple Watch 4 Cellular 466

Tempo di affari su Amazon per chi cerca un Apple Watch 4 con rete cellulare e un Apple Watch 3, tutti e due ai prezzi minimi. Si va dai 278 euro per il modello di base fino ai 466,39 euro per il modello “top” e per tutti e due si parla dei modelli più grandi: 42 mm per Apple Watch 3 e 44 mm per Apple Watch 4. Roba da… furto…

I due smartwatch non hanno bisogno di presentazioni. Sono stati rilasciati tra il 2017 e fine 2018 e sono ancora oggi in vendita. Sono molto simili nella funzione. Dimensioni a parte Apple Watch 4 è superiore ad Apple Watch 3 per la funzione elettrocardiogramma, alcune facce più complesse e ricche la corona aptica. Ovviamente anche il processore è più veloce, ma non in maniera sostanziale. Nel caso che vi segnaliamo abbiamo anche la rete cellulare in Apple Watch 4 mentre nell’Apple Watch 3 in sconto, non c’è.

In commercio trovare Apple Watch in sconto è molto complicato. Ma anche quando questo accade, nessuno vende Apple Watch 4 GPS+Cellular 44mm a 466,39 € (prezzo ufficiale 569€) oppure Apple Watch 3 GPS 42mm a 277,86€ (prezzo ufficiale 339 €)