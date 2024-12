Da Mercedes-Benz la vernice solare che ricarica le auto elettriche

Pubblicità

Mercedes-Benz sta studiando una nuova tipologia di moduli fotovoltaici che potrebbero essere integrati facilmente nella carrozzeria dei veicoli elettrici.

A riferirlo è il Mercedes-Benz Group in un comunicato nel quale descrive un rivestimento (“solar coating”), una vernice non siliconica da 5 micrometri, “simile a un sottilissimo strato di colla”, “molto più sottile di un capello umano” e con il quale è possibile ottenere una superficie fotovoltaica attiva, con una efficienza del 20%.

Il produttore afferma che l’area occupata da un SUV di media grandezza (coprendo quindi all’incirca 11 metri quadri di carrozzeria), in condizioni ideali (tenendo conto delle condizioni di luce diurna media a Stoccarda) permette di accumulare energia con la quale percorrere circa 12mila km l’anno. L’energia generata dalle cellule fotovoltaiche può essere usata per la guida o alimentare la batteria ad alto voltaggio.

“La vernice solare”, spiega ancora il produttore, “ha un alto livello di efficienza, non contiene materiali da terre rare o silicio, ma solo materie prime facilmente disponibili, non tossiche”. E ancora: “È facile da riciclare, molto più economico da produrre rispetto a moduli fotovoltaici convenzionali”. Il reparto ricerche dell’azienda sta lavorando per permettere l’uso di questa vernice solare su tutte le superfici esterne del veicolo, indipendentemente da forma e angolazione della carrozzeria.

In una città come Stoccarda, la vernice solare potrebbe servire ii 62% dell’energia necessaria di media al conducente ma in città quali Los Angeles, si potrebbe arrivare al 100%, tenendo conto della media dei tragitti percorsi, girando quella in eccedenza nelle case con la ricarica bidirezionale.

Rimanendo in tema Mercedes ed auto EV, pochi giorni addietro Mercedes-Benz ha fornito al Vaticano una “Papamobile” completamente elettrica, vettura che il Papa utilizzera in tempo per il Giubileo del 2025; la sua trasmissione elettrica è stata adattata alle velocità particolarmente basse richieste per le apparizioni in pubblico.

Nella parte posteriore, il sedile a panchetta è stato sostituito da un sedile singolo, posizionato centralmente e regolabile in altezza. Questo sedile girevole consente di muoversi in modo flessibile e di rivolgersi al pubblico da diverse angolazioni. Dietro il sedile centrale, sono stati integrati due sedili singoli a sinistra e a destra per ulteriori passeggeri.

