Amazon Prime Now Roma: prodotti con consegne super rapide nella capitale

Amazon annuncia oggi che il negozio Amazon su Prime Now è ora disponibile per i clienti Prime di Roma con un catalogo prodotti ampliato. Da oggi, attraverso il sito web dedicato a Prime Now e l’app mobile, i clienti possono accedere al negozio Amazon e scegliere tra 12.000 prodotti, spaziando dagli alimentari freschi ai prodotti d’uso quotidiano, inclusi i bestseller di Amazon.

Attraverso il negozio Amazon su Prime Now, i clienti Prime avranno anche l’opportunità di scoprire e provare le eccellenze di startup e di piccoli produttori italiani, come i biscotti de Il Mondo di Laura o la bottarga di Mr Moris. Il negozio Amazon offre anche una selezione di prodotti locali, come il guanciale, il pecorino e altri prodotti lattiero-caseari di Centrale del Latte di Roma e l’Acqua di Nepi.

Dal pecorino al caffè, fino alla frutta fresca, biscotti o pannolini, i clienti Prime possono acquistare i prodotti di uso quotidiano con un click e beneficiare di consegne in finestre di due ore a scelta, dalle 8 di mattina a mezzanotte, 7 giorni su 7. Grazie al nuovo centro logistico urbano di Portonaccio, in zona Tiburtina, Amazon espande in modo significativo il servizio Prime Now lanciato un anno fa in collaborazione con Pam Panorama, aumentando la selezione disponibile per i clienti romani.

In aggiunta alle zone già coperte dal servizio, la nuova struttura permetterà di effettuare consegne in nove CAP aggiuntivi per i clienti Prime che vivono in zone come Tivoli Terme, Guidonia Montecelio, San Vittorino, Zona L’Ottavia e La Giustiniana. La nuova struttura offrirà 30 nuovi posti di lavoro a cui si andranno ad aggiungere le assunzioni fatte dalle aziende addette ai servizi di consegna.

«Ad Amazon innoviamo costantemente per migliorare l’esperienza di acquisto per i nostri clienti e oggi siamo orgogliosi di ampliare la selezione Prime Now per i clienti Prime di Roma, che stanno già godendo dei vantaggi della consegna ultrarapida» dichiara Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it e Amazon.es.

«A partire da oggi, i clienti Prime a Roma hanno accesso a molti più articoli, inclusi prodotti essenziali d’uso quotidiano. Il centro di distribuzione urbano di Tiburtina rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo del servizio Prime Now, poiché ci consente di ampliare la selezione di prodotti che offriamo, mentre estendiamo ai clienti la comodità del nostro servizio di consegna rapida» spiega Carlo Mocci, General Manager International Amazon Fresh e Prime Now.

Il servizio è disponibile in molte zone di Roma, e in due CAP dell’area circostante (Guidonia e Tivoli Terme) ed è in rapida espansione. Quando un ordine viene effettuato tramite Prime Now, i clienti creano un carrello separato e acquistano i prodotti in base al negozio di riferimento, Amazon o Pam Panorama. È richiesto un ordine minimo di 15 eruo per negozio e i clienti Prime Now possono scegliere la consegna gratuita nello stesso giorno in finestre a scelta di due ore per ordini minimi di 50 euro. Scaricando sul proprio smartphone o tablet l’app Prime Now, disponibile per dispositivi Apple (iOS) e Android, oppure attraverso il sito primenow, è possibile verificare la disponibilità del servizio a casa propria, o nel punto scelto per la consegna, immettendo il CAP.

Amazon Prime è un programma ad iscrizione annuale o mensile che prevede diversi vantaggi, incluso il meglio dello shopping e dell’intrattenimento, come spedizioni illimitate e senza costi aggiuntivi in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti, accesso alle serie TV Amazon Original e ad altri celebri film e serie TV con Prime Video, accesso illimitato ad una selezione di libri e fumetti a rotazione con Prime Reading, vantaggi sui videogiochi con Twitch Prime, offerte riservate ai clienti Prime in giornate esclusive come il Prime Day e altro ancora. L’abbonamento ad Amazon Prime è disponibile al costo di 36 euro all’anno (oppure 3,99 euro al mese) e include un periodo di uso gratuito di 30 giorni. I clienti possono iscriversi da questa pagina.