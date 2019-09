iPad 10,2 è in anticipo: spedizione già da domani

iPad 10,2″ arriva prima del previsto: la spedizione parte infatti già da domani. L’anticipo viene comunicato da Apple nel contesto del lancio di iPadOs avvenuto oggi.

Non è chiara la ragione per cui Apple ha deciso di anticipare la distribuzione ai clienti finali che hanno preordinato il tablet. È possibile che la scelta sia legata al contestuale anticipo di iPadOS che doveva essere anch’esso messo nelle mani dei clienti dal 30 settembre, invece è stato rilasciato oggi assieme ad iOS 13.1.

Ricordiamo che iPad 10,2 è del tutto identico dal punto di vista dell’hardware ad iPad 2018. L’unica differenza è nello schermo che ha una diagonale di 10,2 pollici invece che di 9,8 pollici. Il display continua ad avere le stesse caratteristiche di base del precedente, quindi non è laminato. Questo significa che l’immagine ha una qualità inferiore per la presenza di una sottile intercapedine tra il vetro frontale e gli LCD.

Se i clienti che hanno comprato on line direttamente da Apple riceveranno iPad 10,2 prima del tempo, forse già da dopodomani, anche nei negozi la vendita dovrebbe iniziare in anticipo. Apple non dice quando, ma spiega che i tablet saranno disponibili da “più avanti nel corso della settimana”. È bene precisare che al momento non è chiaro se l’anticipo riguarda solo il mercato americano (visto che il comunicato è solo in Inglese) o anche tutti gli altri mercati.