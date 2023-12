Amazon Prime Video introduce la pubblicità dal 29 gennaio

Come annunciato a settembre per la prima volta nel 2024 sulla piattaforma Amazon Prime Video arriva la pubblicità: da lunedì 29 gennaio si inizia in quattro nazioni, Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania, mentre successivamente in un secondo momento la novità arriverà anche in Italia, Francia, Spagna e Messico.

Nei paesi indicati durante la visione film e serie TV gli abbonati Amazon Prime Video inizieranno a vedere pubblicità da lunedì 29 gennaio, spot che potranno eliminare pagando tre dollari in più al mese (circa 2,70 euro) in aggiunta all’abbonamento Amazon Prime, oppure in aggiunta ai nove dollari al mese dell’abbonamento singola ad Amazon Prime Video. I prezzi in euro saranno annunciati successivamente.

Il colosso dell’e-commerce non ha specificato la quantità di spot trasmessi, salvo indicare che saranno «significativamente inferiori» rispetto alla televisione tradizionale e anche rispetto ad altri servizi di streaming. Si presume che la quantità minima di pubblicità sarà di circa quattro minuti per ogni ora di riproduzione.

Naturalmente la pubblicità non verrà mostrata durante la riproduzione di contenuti noleggiati e acquistati. Amazon ha iniziato a informare gli abbonati del cambiamento in arrivo tramite email contenente un link a una pagina web dove è possibile pagare per la visione senza pubblicità.

Ricordiamo che Amazon ha giustificato la decisione di inserire pubblicità in Prime Video, affermando che ciò permetterà di “continuare a investire in contenuti interessanti e aumentare tale investimento nel tempo”. Oltre ad ampliare il catalogo esistente con nuove produzioni originali per film e serie TV, si prevede che anche Amazon continuerà a investire in trasmissioni ed eventi sportivi in diretta.

A novembre Amazon ha svelato foto, dettagli e primo trailer della serie TV post apocalittica Fallout basata sulla celebra saga di videogiochi. Tutte le notizie sui servizi streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili in questa sezione di macitynet.